Antonino Spinalbese, protagonista del GF Vip 7, avrebbe scatenato l'ira della sua ex Belen Rodriguez.

In queste ore la showgirl argentina ha spiazzato i tantissimi fan social pubblicando un post polemico che sarebbe indirizzato proprio nei confronti del modello ed ex parrucchiere protagonista di questa settima edizione del reality show Mediaset.

Un post decisamente duro quello di Belen, che non si è fatta problemi a mandare a quel paese il destinatario del suo post social.

Antonino Spinalbese prova a 'censurarsi' sull'ex Belen al GF Vip

Nel dettaglio, il percorso di Antonino all'interno della casa del GF Vip continua a essere al centro dell'attenzione mediatica.

Il giovane concorrente in queste settimane ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, preferendo non sbilanciarsi più di tanto su quella che è stata la sua chiacchieratissima storia d'amore con la showgirl argentina.

Antonino ha scelto di non fare mai il nome di Belen, così come ha sempre cercato di non scendere mai nei dettagli della fine di questa relazione, dalla quale è nata la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez sarebbe furiosa con il suo ex Antonino, protagonista del GF Vip

Tuttavia, Antonino si è limitato a dire che la sua relazione con Belen sarebbe terminata per una questione di incompatibilità dal punto di vista caratteriale, tale da spingerli a mettere la parola fine al loro legame sentimentale.

E, sempre stando alle indiscrezioni che trapelavano sui giornali prima dell'inizio di questo GF Vip 7, la showgirl argentina felicemente al fianco di Stefano De Martino, non avrebbe gradito minimamente la partecipazione di Antonino all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma, il clima tra i due ex fidanzati non sarebbe affatto dei migliori e in queste ore a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa Belen, che ha pubblicato un post al vetriolo che sarebbe indirizzato proprio nei confronti del padre di sua figlia Luna Marì.

Il duro post di Belen Rodriguez sui social: frecciatina contro Antonino?

"Forse dovrei prendere delle lezioni lessicali, ma il va....quando le cose qualcuno le racconta diversamente per i suoi comodi, credo sia dovuto e parecchio chiaro", ha sbottato Belen sui social.

"Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire non per distruggere", ha sentenziato ancora la showgirl argentina.

Insomma, sembrerebbe proprio che questo "qualcuno" di cui parla nel post social avrebbe scatenato la sua ira e non si esclude che possa trattarsi proprio del giovane Antonino, che potrebbe essersi fatto scappare qualcosa di troppo sotto i riflettori della casa di Cinecittà.