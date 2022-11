Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Durante le ultime puntate, i telespettatori hanno assistito alla rottura della relazione tra Anna e Salvo. Il giovane Amato ha rinunciato alla moglie, permettendole di ricostituire la sua famiglia con Quinto. Le anticipazioni delle nuove puntate dell'8 e 9 novembre ci svelano che non sarà facile per Salvo andare avanti e dimenticare l'ex. Le Veneri non potranno far altro che notare l'atteggiamento inconsolabile di Salvo e vorranno risollevargli il morale. Purtroppo però, le cose non andranno come previsto e il figlio di Agnese avrà una reazione inaspettata.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate 42 e 43: Ezio si confida con Moreau

Stefania e Gemma decideranno di preparare una sorpresa per i loro rispettivi genitori, che ormai da giorni vivono in case separate per via dello scandalo sulla loro convivenza. Dopo aver avuto una discussione con Guarnieri, Colombo deciderà di sfogarsi con Gloria. Continuerà il corteggiamento di Vito nei confronti di Maria. Lamantia vorrà conquistare a tutti i costi la bella siciliana. Venuto a sapere di un desiderio di Maria, Vito cercherà di fare di tutto per realizzarlo.

Matilde e Vittorio sembreranno essere sempre più in confidenza. La chimica tra i due, presente sin dall'arrivo di Frigerio, continuerà a persistere.

Conti inizierà ad avere le idee un po' più chiare riguardo ai sui sentimenti. Il direttore rimarrà talmente colpito da un gesto di Frigerio che inizierà a vederla sotto una luce totalmente diversa.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate dell'8 e 9 novembre: Vittorio si confida con Roberto

Dopo la pubblicazione dell'articolo di Marco all'interno del Paradiso Market, per il ragazzo sembrerà non esserci pace.

Adelaide verrà a conoscenza che Tancredi ha intrapreso una lotta contro il fratello per boicottarlo nel suo lavoro. La Contessa deciderà così di cercare nuovi colloqui per il nipote. Elvira, notando la tristezza di Salvo per l'addio ad Anna, avrà un'idea per risollevare il morale dell'amico. Quest'ultimo, però, non gradirà affatto il gesto di Gallo.

Salvo, senza alcuna ragione, tratterà malissimo Elvira.

Tra Ezio e Umberto la situazione continuerà ad essere tesa. Colombo però, troverà una spalla in Vittorio, al quale confiderà tutti i suoi problemi. Il direttore sarà comprensivo e di supporto ad Ezio. Vito riuscirà ad organizzare una sorpresa per Puglisi. Nel frattempo, Vittorio inizierà ad essere sempre più certo dei suoi sentimenti per Matilde, che però è ancora una donna sposata. Il direttore confiderà i suoi sentimenti all'amico Roberto.