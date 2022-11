Antonino Spinalbese si è ancora una volta lasciato andare a delle rivelazioni sulla famiglia Rodriguez all'interno della casa del GF Vip: non è la prima volta che accade ma quanto avvenuto al termine della puntata che è andata in onda il 14 novembre potrebbe avere delle ripercussioni per via di un commento che potrebbe non fare piacere alla presentatrice de Le iene. Dopo aver constatato che Oriana assomiglierebbe parecchio a Cecilia, la sorella di Belen, il parrucchiere ha infatti sottolineato che ci sarebbe molta differenza tra le sorelle argentine, e che la minore sarebbe una bravissima persona.

Aggiornamenti dalle mura del GF Vip

Il rapporto che Antonino sta costruendo con Oriana inizia ad appassionare il pubblico del GF Vip: lo scorso 14 novembre, ad esempio, i due hanno ammesso di essersi baciati in una zona del confessionale che non è ripresa dalle telecamere.

Senza fare troppi progetti, dunque, Spinalbese e Marzoli hanno avviato una piacevole e giocosa frequentazione tra le mura di Cinecittà, dove vivono da settimane senza poter avere contatti con il mondo esterno.

Provando a spiegare ai compagni d'avventura perché la venezuelana l'ha colpito rispetto alle altre donne del cast, il parrucchiere ha detto: "Sai a chi assomiglia? Alla sorella di Belen, è identica".

"Questa cosa mi fa intrippare", ha aggiunto il concorrente del reality Mediaset sempre parlando dell'influencer per la quale prova una forte attrazione fisica.

Il commento 'silenziato' al GF Vip

Dopo aver paragonato Oriana all'ex cognata dal punto di vista fisico, Antonino si è lanciato in un altro confronto che la regia del GF Vip ha censurato non appena ha potuto.

Parlando di Cecilia Rodriguez, infatti, l'altra sera Spinalbese ha detto: "Lei è una bravissima persona, diciamo che è una cosa e che con Belen non c'entra niente".

Il discorso del concorrente è stato interrotto sul più bello, ovvero nel momento in cui stava per spiegare perché la minore delle Rodriguez sarebbe una persona migliore rispetto alla donna con la quale ha fatto coppia.

Il ligure ha sempre avuto un bel rapporto con la cognata, la prova sono le parole al miele che ha speso per lei all'interno della casa più spiata d'Italia.

Meno tenero, invece, Antonino sembra essere stato nei riguardi della presentatrice che ha amato per circa un anno e della quale ha parlato pochissimo tra le mura di Cinecittà per evitare conseguenze, soprattutto legali.

Il retroscena sul passato raccontato al GF Vip

In questi giorni, però, Spinalbese ha parlato anche di come è nato l'amore con Belen e di un dolore che hanno condiviso all'inizio della loro relazione.

Pochi mesi dopo essersi conosciuti, la subrette e il parrucchiere hanno infatti perso il bambino che aspettavano ma questo, anziché allontanarli, li ha avvicinati ancora di più.

Anche la bella Rodriguez raccontò di questo in una recente intervista a Verissimo, dove spiegò che lei e Antonino scelsero di provare immediatamente ad avere un altro figlio: di lì a breve la notizia dell'arrivo di Luna Marì.

La separazione, però, fu inevitabile a causa delle divergenze caratteriali che i due non sono mai riusciti a superare nonostante l'amore per la loro piccola, nata a meno di un anno di distanza dal loro primo incontro in vacanza a Ibiza.

Confidandosi con i compagni del GF Vip, il parrucchiere ha anche lasciato intendere che Gustavo, l'ex suocero, non l'avrebbe mai visto di buon occhio. Commentando le belle parole che il papà di Giaele ha speso nei suoi confronti quando è entrato nella casa per fare una sorpresa alla figlia, il ligure ha detto che è stata la prima volta per lui in cui il padre di una donna l'ha apprezzato veramente e in modo pubblico.