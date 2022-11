Perché è importante

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 metteranno Ezio Colombo in una posizione difficile dal punto di vista professionale.

Il capofamiglia di casa Colombo si ritroverà a mentire alla sua amata Veronica e a sua figlia Stefania circa quello che sta succedendo realmente nella sua vita lavorativa e, intanto, si riavvicinerà sempre più all'ex moglie Gloria.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle precedenti puntate della soap opera, Ezio si è ritrovato ai ferri corti con il suo datore di lavoro Umberto Guarnieri.

Complici i modi di fare arroganti e umilianti del commendatore, Ezio ha scelto di rinunciare al suo posto di lavoro e si è licenziato dalla ditta Palmieri.

Tuttavia, Ezio ha preferito non dire la verità ai suoi familiari (compresa la promessa sposa Veronica), raccontando tale novità solo alla sua ex moglie Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Ezio continuerà ad ingannare Veronica, tenendola all'oscuro del licenziamento, che ha confidato solo alla sua ex Gloria.

La situazione per l'uomo diventerà sempre più complicata, in seguito anche all'insistenza di Gloria, la quale cercherà in tutti i modi di far ufficializzare ad Ezio la notizia del licenziamento e lo spronerà a mettersi in proprio.

Una situazione che diventerà sempre più confusa e problematica per Ezio che, solo dopo un po' di tempo, deciderà di uscire allo scoperto e rivelare la verità anche a Veronica e a sua figlia Stefania.

E nel frattempo si sentirà sempre più confuso e si ritroverà titubante anche di fronte alla possibilità di avviare un progetto tutto suo.

I video dai social network

Sui social spopolano i video che ripercorrono le fasi salienti della love story tra Ezio e Gloria, con la speranza che tra i due possa tornare di nuovo il sereno.

Le reazioni della rete

Dopo questo nuovo riavvicinamento tra Ezio e Gloria, i tantissimi fan della soap opera si augurano che tra i due possa ritornare di nuovo il sereno.

"Ormai è palese che il cuore di Ezio non abbia mai smesso di battere per Gloria", ha scritto un fan commentando gli ultimi episodi della soap.

"Tra Ezio e Gloria deve esserci un ritorno di fiamma, lo meritano", scrive un altro utente sui social commentando le vicende dei genitori di Stefania.

"Entro la fine di questa settima stagione, Ezio avrà dimenticato Veronica per sempre", scrive qualcun altro.

Tutto quello che devi sapere su Il Paradiso delle signore

La soap si ferma due settimane

L'appuntamento con la soap opera di Rai 1 andrà incontro ad un periodo di stop: dal 28 novembre al 9 dicembre, le puntate inedite saranno sospese per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio e torneranno in onda dal 12 dicembre in poi.

Agnese non tornerà più?

Intanto, i numerosi fan della soap si chiedono che fine abbia fatto Agnese: la donna era uscita di scena a inizio settembre per trasferirsi un po' di tempo da sua figlia e aiutarla con la sua gravidanza a rischio.

Sebbene le cose siano migliorate, non ha ancora rimesso piede in città e i fan sospettano che Agnese possa non fare ritorno da Armando.

Il ritorno di Ludovica Brancia

Di sicuro, invece, nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, ci sarà spazio per il ritorno in scena di Ludovica Brancia. L'attrice Giulia Arena, sui social, ha confermato che manca sempre meno al rientro in scena del suo personaggio.