Bagno inagibile all'interno della casa del GF Vip e i concorrenti sono costretti ad usare quello presente in giardino, che fino a qualche giorno fa apparteneva a Pamela Prati.

E, intanto, poche ore prima che si verificasse questo disservizio che ha causato un po' di caos all'interno della casa di Cinecittà, Oriana non era stata affatto tenera nei confronti di Luca Onestini, sbottando per la puzza che l'ex tronista di Uomini e donne aveva lasciato proprio in bagno.

Bagno inagibile nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante le ultime ore i numerosi fan e spettatori social del GF Vip hanno notato che i concorrenti per andare in bagno erano costretti ad uscire dalla casa e raggiungere l'ormai ex suite di Pamela Prati in giardino.

Il motivo? Il bagno "ufficiale" della casa risultava essere inagibile e per tale motivo si è subito creato un po' di caos tra i vari concorrenti, costretti a spostarsi per raggiungere il giardino.

Una situazione analoga si era verificata già nel corso delle precedenti edizioni del reality show: complice il numero elevato di concorrenti e la presenza di un solo bagno in casa, più volte si sono verificati disservizi del genere che hanno costretto la produzione del GF Vip ad intervenire per riparare il danno.

Oriana sbotta contro Luca Onestini al GF Vip: 'Hai fatto una puzza in bagno'

In attesa di scoprire come si evolverà la "situazione bagno" all'interno della casa, in queste ultime ore ha tenuto banco anche il duro sfogo di Oriana nei confronti di Luca Onestini.

La nuova arrivata non si è fatta problemi a sbottare contro l'ex tronista di Uomini e donne per il cattivo odore che avrebbe lasciato proprio in bagno, poco prima che diventasse inagibile e inutilizzabile.

"Hai fatto una puzza quando sei andato in bagno, te lo giuro. Una puzza. Sono svenuta", ha sbottato Oriana contro l'ex tronista di Uomini e donne che, a quel punto, ha provato a difendersi e a rigettare al mittente le accuse che le venivano mosse dalla nuova arrivata.

Edoardo Tavassi riporta la spensieratezza nella casa del GF Vip 7

Insomma, la convivenza per i vari concorrenti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip comincia a farsi complicata e dopo cinquanta giorni di permanenza in gioco, si percepiscono i primi malumori.

A ravvivare il clima nella casa, però, ci ha pensato la new entry Edoardo Tavassi che, in questi giorni, ha subito conquistato il pubblico social del reality show Mediaset.

In tantissimi si dicono entusiasti per l'arrivo del fratello di Guendalina Tavassi come concorrente, dato che con il suo brio e la sua simpatia, ha saputo riportare un clima di spensieratezza nella casa.