Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore sono in arrivo su Rai 1. L'amata fiction italiana non smette di stupire i telespettatori con tutti i suoi intrighi. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 novembre, ci rivelano che le cose tra Umberto e Flora inizieranno a complicarsi dopo che lei lo avrà lasciato. Situazione instabile anche per Ezio e Veronica. Colombo sarà sempre più vicino a Gloria, raccontando a lei la verità sul suo lavoro e mentendo invece a Veronica. Un gesto del padre di Stefania deluderà talmente tanto Zanatta, che la donna non rivorrà il suo compagno in casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodi al 25/11: Adelaide e Umberto si riavvicinano

La Contessa inizierà a capire che tra Umberto e Flora qualcosa non va. Adelaide chiederà allora informazioni a Marcello, il quale gli confermerà la crisi tra Guarnieri e Ravasi. La stilista infatti, dopo essersi allontanata dal Commendatore, inizierà a confidare a Marcello le sue pene d'amore. Intanto, tutto il mondo verrà colpito dalla notizia dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. La Contessa deciderà di organizzare un evento al Circolo in onore di Kennedy e chiederà l'aiuto di Umberto, seppellendo così l'ascia di Guerra.

Ezio continuerà a mentire a Veronica e alla sua famiglia, non rivelando di aver perso il lavoro alla ditta Palmieri.

Colombo inizierà però a meditare di aprire un'attività tutta sua e confiderà tutte le sue idee a Gloria. Moreau spronerà Colombo affinché ufficializzi il suo licenziamento.

Trame Il Paradiso delle signore al 25 novembre: Veronica delusa da Ezio

La giovane stilista Ravasi confiderà a Marcello di amare ancora Umberto. Barbieri consiglierà all'amica di farsi avanti e andare a parlare con Guarnieri.

Flora rimarrà però molto delusa nel vedere Umberto in compagnia di Adelaide. Dall'altro lato, il Commendatore non vorrà arrendersi all'idea di aver perso la sua amata e gli regalerà un anello di fidanzamento. Marcello assisterà a tutta la scena e andrà a raccontare ad Adelaide della proposta di nozze di Umberto a Flora.

Intanto, Ezio convocherà la famiglia per rivelargli di aver perso il lavoro, ma di averne già uno nuovo.

Con il tempo, Colombo si sentirà sempre più soffocare all'idea di tornare a fare nuovamente il dipendente. L'uomo rifletterà sulla questione, prenderà una decisione e si confiderà con Gloria. Nel frattempo, Don Saverio comunicherà a Veronica che la situazione alla canonica si sarà calmata e che se vorrà, potrà tornare a vivere con Ezio. In un primo momento, Zanatta sarà felice della notizia e non vedrà l'ora di tornare in casa con Colombo. In seguito però, dopo aver assistito ad un fatto, Veronica cambierà idea e non vorrà più che Ezio stia in casa con lei.