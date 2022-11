Grande puntata del Grande Fratello Vip, quella trasmessa giovedì 10 novembre in prima visione su Canale 5. Il pubblico, come ogni settimana, è stato chiamato a decidere chi tra Attilo Romita, Giaele e Pamela Prati doveva abbandonare la casa del GFVip 7. Ad essere eliminata è la showgirl sarda, Pamela Prati, la quale è riuscita a mantenere la promessa fatta ad Alfonso Signorini prima del suo ingresso in casa: di non ritirarsi prima dell’eventuale eliminazione. L’ex primadonna della compagnia del Bagaglino ha raggiunto lo studio con un viso raggiante e facendo un ingresso davvero trionfale tra l’incredulità del conduttore e delle opinioniste e ha confessato che questa edizione del Grande Fratello Vip è stata come rinascere dalle ceneri.

Poi ha raggiunto Marco Bellavia, lasciando di stucco sia l’ex volto di Bim Bum Bam che i presenti in studio.

Pamela Prati fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7

Con il 27% di voti, Pamela Prati è stata la concorrente eliminata dalla sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini e le due opinioniste non si aspettavano questa eliminazione, ma la showgirl sarda è rimasta molto contenta del risultato. Signorini ha fatto un bilancio dell’esperienza di Pamela Prati e ha detto di essere rimasto soddisfatto per gli atteggiamenti che lei ha usato nei confronti dei coinquilini e dei telespettatori. Gli è piaciuto il fatto che, nonostante il caso Mark Caltagirone, la showgirl sia riuscita a raccontare alcuni episodi molto toccanti e dolorosi del suo passato.

Poi c’è stato uno scontro molto acceso tra Prati e le opinioniste, ma questo battibecco è durato molto poco per dare spazio all’incontro tra la showgirl e Marco Bellavia.

Applausi per l'incontro tra Pamela Prati e Marco Bellavia

Lasciando perdere le critiche delle opinioniste, Pamela Prati si è messa a correre per abbracciare Marco Bellavia e strappargli un bacio appassionato sulle labbra.

E tutti i presenti in studio hanno applaudito calorosamente per dare un supporto all’ex inviato di Stranamore che aveva chiesto al conduttore del GFVip di dargli una mano. Il signor Bellavia, al termine del bacio, ha espresso parole molto dolci nei confronti di Pamela. Le ha detto che è stata davvero brava e che avrebbe voluto vederla ancora in quella Casa.

La showgirl sarda ha replicato: "Adesso usciamo noi" alludendo a un possibile futuro insieme lontano dalle telecamere.

GFVip 7, Signorini spinge Pamela e Marco a baciarsi ancora

Rimasto stravolto da questa scena romantica, il conduttore del Grande Fratello Vip 7 ha esclamato: "Sono contento per voi, ve lo meritate" e poi ha spronato Pamela Prati e Marco Bellavia a baciarsi di nuovo. La richiesta di Alfonso Signorini ha disorientato e messo a disagio l’ex conduttore del programma per ragazzi Bim Bum Bam. "Ma dobbiamo darci un altro bacio? Sembra di stare a Uomini e Donne", ha commentato subito dopo aver baciato in maniera principesca la sua amata.