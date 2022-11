Censura da parte della regia del Grande Fratello Vip a un discorso che i concorrenti stavano facendo nella casa. Dopo aver sentito Edoardo Donnamaria sostenere che Signorini, con i concorrenti della casa, adotterebbe due pesi e due misure, gli addetti ai lavori hanno preferito "silenziarlo" e inquadrare altro. Donnamaria, però, ha fatto un'analisi su quello che accadrebbe soprattutto nel corso delle dirette: Alfonso Signorini darebbe più la parola a chi si espone o ai vipponi più saggi come Charlie e Wilma.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

A Gf Vip arriva una censura in un discorso di Edoardo Donnamaria. Il ragazzo, infatti, non si trattiene dal dire tutto quello che pensa, e spesso le sue parole sembrerebbero non piacere a chi lavora in regia.

Poche ore fa, ad esempio, si è lasciato andare a una riflessione che ha spinto gli addetti ai lavori a cambiare inquadratura nel bel mezzo del dialogo, troncato proprio quando ha menzionato il conduttore del GF Vip.

"Non è vero che qui vengono trattati tutti allo stesso modo", ha esordito il concorrente del reality Mediaset prima che gli autori lo "silenziassero" spostando l'attenzione su altre zone della casa.

Il fidanzato di Antonella ha sostenuto che ogni inquilino verrebbe considerato in base alla sua incisività nelle dinamiche del gioco: "Ognuno viene trattato a seconda di quello che dà al programma".

Il parere dell'inquilino del GF Vip

Dopo aver fatto un commento generale sull'argomento, Donnamaria è sceso nello specifico aggiungendo: "Alfonso non tratta tutti allo stesso modo".

"Alla fine di ogni clip va sempre da Wilma, Charlie e Patrizia. Questa è la verità e non puoi non notarla", ha proseguito il giovane prima che la regia del GF Vip censurasse il suo discorso.

Donnamaria, dunque, è convinto che Signorini abbia delle "preferenze" tra i tanti concorrenti del reality che conduce e lo dimostrerebbe interpellando sempre le stesse persone alla fine di ogni video che viene mandato in onda in diretta.

A pensarla più o meno così è anche Pamela Prati, che proprio lunedì scorso ha sbottato con il presentatore perché non l'avrebbe neanche salutata dall'inizio della puntata.

La soubrette ha litigato per un po' col padrone di casa dicendosi felice di una sua eventuale eliminazione, ma è stata anche invitata a ritirarsi se pensa che il gioco del Grande Fratello Vip non faccia al caso suo.

L'esultanza degli spettatori del GF Vip

Il filmato in cui si sente Edoardo Donnamaria sostenere che Alfonso avrebbe delle preferenze tra i concorrenti del GF Vip ha fatto il giro dei social.

"Oddio, lui che sp... Signorini dicendo che tratta diversamente le persone. Sta parlando la lingua della verità", ha commentato una spettatrice del reality show che è sulla stessa linea di pensiero di Donnamaria.

La sensazione che il conduttore interpelli sempre gli stessi vipponi quando si deve aprire un dibattito all'interno della casa, dunque, l'hanno avuta anche fuori dalle mura di Cinecittà, e il fatto che Edoardo Donnamaria l'abbia detto col microfono, e senza paura delle conseguenze, lo sta facendo apprezzare ancora di più.

A piacere meno al pubblico, invece, sono state le grasse risate che il giovane si è fatto quando Antonella Fiordelisi ha preso un po' in giro Micol per il suo aspetto fisico. L'influencer ha commentato il flirt passato tra il suo fidanzato e Incorvaia dicendo che non si capacita come lui abbia fatto ad avvicinarsi, lasciando pensare a tutti che non la reputerebbe una bella ragazza e che lei sarebbe più attraente. Donnamaria ha reagito a queste frecciatina ridendo e questo ha fatto storcere il naso a molti fan.