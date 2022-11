Flora sarà disposta a tutto pur di liberarsi della scomoda presenza di Maria Pugliesi e negli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 14 al 18 novembre arriverà persino a copiare il vestito della rivale. Tuttavia, il suo inganno sarà scoperto da Matilde, la quale farà ulteriori scoperte sulla stilista. Nel frattempo, Ezio si licenzierà dalla Palmieri mentre Marco riceverà una proposta di lavoro e Salvatore approfondirà l'amicizia con Elvira.

Il Paradiso delle signore, trame 14-18 novembre: Flora e Umberto al settimo cielo

Stefania proverà in tutti i modi a far cambiare idea a Marco, il quale sarà sempre più intenzionato ad abbandonare il mondo del giornalismo.

La giovane farà diversi tentativi e non riuscendo nel suo intento, penserà bene di rivolgersi a Matilde.

Come si evince dalle trame Il Paradiso delle Signore inerenti gli episodi in onda dal 14 al 18 novembre, Flora sarà molto scettica sull'abito disegnato da Maria e riferirà a Vittorio di averlo scartato, finendo per provocare la reazione di Matilde. La donna discuterà animatamente con Vittorio, il quale preferirà mantenere le distanze con lei. Flora, invece, festeggerà insieme a Umberto la riuscita del suo piano per liberarsi di Maria e i due saranno al settimo cielo.

Adelaide manifesterà l'intenzione di comprare una serra abbandonata a Milano e chiederà a Marcello di prendere informazioni sull'immobile.

Il giovane, non volendo deluderla, farà di tutto per assicurarsi che la contessa possa acquistare la serra che tanto le interessa.

Ezio accetterà la proposta di Vittorio e si trasferirà da lui. Salvatore tornerà da Londra determinato a guardare al futuro. Maria vivrà un momento molto difficile e Vito cercherà di starle vicino, e la incoraggerà a credere maggiormente in se stessa.

Il Paradiso delle signore, puntate 14-18 novembre: Salvo ed Elvira sempre più vicini

Adelaide nutre un grande affetto per suo nipote Marco e per tale motivo organizzerà al Circolo un concorso letterario, dove il giovane ricoprirà il ruolo di giudice. Irene scoprirà che Clara ha detto una bugia riguardante il suo secondo lavoro e quando Don Saverio scoprirà che la nipote, oltre a lavorare al Paradiso, va a fare le pulizie in un palazzo per aiutare economicamente la famiglia, si preoccuperà molto per lei.

L'amicizia tra Elvira e Salvatore sarà sempre più salda e il giovane si confiderà con lei circa il suo stato d'animo. Armando dirà a Vito che è giunto il momento di fare il primo passo con Maria. Flora comincerà ad avere dei sensi di colpa nei confronti di Puglisi, ma Umberto le dirà che non deve farsi nessun tipo di scrupolo. Armando darà una seconda possibilità a Clara e Adelaide, al Paradiso, avviserà a Flora che la guerra tra loro non è per nulla conclusa.

Matilde scopre che Flora ha copiato il vestito di Maria

Ezio verrà nuovamente rimproverato in modo aspro da Umberto e, negli episodi Il Paradiso delle signore in onda la prossima settimana, avrà un moto d'orgoglio e si licenzierà dalla Palmieri.

L'uomo parlerà delle sue dimissioni a Vittorio e lo pregherà di non dire nulla a nessuno, almeno per il momento. Gloria, però, inizierà a nutrire dei sospetti e lo inviterà a dirle la verità. Marco, grazie all'incontro con un aspirante giornalista, inizierà a riflettere sulle scelte lavorative che ha fatto nell'ultimo periodo. Poco dopo riceverà un'importante proposta di lavoro.

Matilde scoprirà che Adelaide aveva ragione sul conto di Flora, ovvero che è capace di tutto: scoprirà che ha copiato l'abito di Maria. Frigerio, però, non saprà se dire o meno ad Adelaide ciò che ha fatto Ravasi e come se non bastasse farà altre scoperte sul conto della ragazza grazie a una conversazione tra lei e Vittorio. Marcello riuscirà a impressionare la contessa, che farà un passo in avanti verso di lui.