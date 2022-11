Giaele e Antonino sempre più vicini e intimi all'interno della casa del GF Vip 7. Durante la notte appena trascorsa, i due protagonisti di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno provato ad eludere le telecamere della casa.

L'ex fidanzato di Belen e Giaele si sono appartati lontani dai riflettori per vivere un momento di intimità, senza farsi riprendere dalle telecamere. I due sono stati beccati dagli altri concorrenti di questa edizione che li hanno accusati di essere dei "matti" nel fare queste cose.

Antonino e Giaele in intimità nella casa del GF Vip 7

Nel dettaglio, tra Giaele e Antonino è nata un'amicizia speciale all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. I due continuano ad essere sempre più intimi e vicini, nonostante Giaele sia una donna sposata e suo marito la stia aspettando fuori dalla casa più spiata d'Italia.

In questi giorni ci sono stati degli avvicinamenti sotto le coperte e poi, ieri sera, i due si sono appartati in un'ala del giardino dove sapevano di non poter essere ripresi e inquadrati dalle telecamere del reality show.

Insomma, Giaele e Antonino si sono nascosti dalle telecamere ed hanno costruito addirittura una "rete di protezione" con dei cuscini per stare completamente tranquilli ed evitare di essere disturbati e soprattutto beccati.

Colpo di scena al GF Vip: Antonino e Giaele si nascondono dalle telecamere

Peccato, però, che gli altri concorrenti di questo GF Vip si siano accorti di quello che stava accadendo e non hanno perso occasione per bacchettare la giovane coppia che pare stia nascendo all'interno della casa di Cinecittà.

Tra i vari commenti c'è stato quello di Edoardo Donnamaria, che non è stato per niente tenero nei confronti dei suoi due compagni di avventura.

"Ma sono matti a fare le cose qua con tutti in casa", ha sentenziato il giovane volto della trasmissione Forum, anche lui tra i protagonisti di questa edizione per il suo flirt in corso con Antonella Fiordelisi.

I concorrenti del GF Vip sbottano contro Antonino e Giaele

Anche Antonella non ha perso occasione per lanciare una frecciatina nei confronti della coppia Giaele-Antonino dopo che i due si sono nascosti dalle telecamere per stare in intimità.

"Adesso dove andate in confessionale a dire che cosa avete fatto lì dietro", ha sbottato Fiordelisi, sottolineando il fatto che i due concorrenti sono venuti meno anche alle regole del programma, nascondendosi in un punto della casa in cui sapevano di non poter essere ripresi e inquadrati dalle telecamere del GF Vip.

"Le telecamere non riprendono in quel punto", ha sentenziato Antonella commentando l'accaduto.