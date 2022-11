Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i personaggi della soap partenopea. Le anticipazioni rivelano che Marina Giordano e Jimmy vivranno momenti di tensioni. Se da un lato l'imprenditrice continuerà ad essere nelle grinfie di Fabrizio, dall'altro lato, il piccolo Poggi sarà in balia dei problemi familiari. Inoltre, negli episodi della settimana verranno trattate anche le vicende di Antonio, che sarà geloso di Manuel e del tempo che Viola dedicherà al figlio di Damiano.

Un posto al sole, anticipazioni all'11/11: Marina vive momenti di tensione

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Marina è stata sequestrata dal suo ex marito. Purtroppo, anche negli episodi che andranno in onda fino all'11 novembre, Giordano continuerà ad essere tenuta in ostaggio e segregata da Rosato. L'imprenditrice vivrà momenti di tensione, ma Roberto inizierà a sospettare che dietro alla misteriosa e improvvisa scomparsa della sua compagna possa esserci Fabrizio. Pertanto, Ferri tenterà di mettersi sulle tracce del rivale in amore. Filippo e Franco tenteranno di fare cambiare idea a Roberto, ma l'uomo tenterà di agire da solo per salvare la sua amata. Al momento, non è chiaro se Marina riuscirà ad essere liberata o se le accadrà qualcosa di grave, essendo ancora in balia della follia di Rosato.

Un posto al sole, trame all'11/11: Jimmy vive momenti di tensione

Anche Jimmy non passerà bei momenti. Dalla morte di Susanna, la vita del piccolo Poggi è cambiata bruscamente e si è trovato al centro di una faida familiare fra i suoi genitori. In particolar modo, Niko ha voluto tutelare suo figlio da un'ulteriore delusione, tentando di ottenere la custodia esclusiva del bambino ed estromettendo Micaela dalla vita di Jimmy.

Dall'altro lato, la madre del piccolo ha intrapreso, anche lei, una battaglia legale per avere il diritto di vedere suo figlio. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, inoltre, anche le gemelle Cirillo avevano iniziato a litigare e nei prossimi episodi, Jimmy ci andrà di mezzo. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che il nipote di Renato, vedendo gli scontri fra sua zia e sua mamma, sarà costretto a prendere una decisione che lo metterà in grande difficoltà.

Al momento, non è chiaro se il bambino sarà costretto a scegliere fra Manuela e Micaela.

Un posto al sole, puntate all'11/11: Antonio è geloso di Manuel

Durante la settimana, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Antonio Nicotera. Il figlio di Eugenio conoscerà Manuel, il bambino di Damiano. All'inizio, fra i due coetanei non sembrerà esserci molta simpatia. In aggiunta a questo, il nipote di Ornella sarà anche geloso del piccolo Renda perché Viola trascorrerà del tempo con lui. Inoltre, nelle puntate di Un posto al sole fino all'11 novembre, Rossella sarà sconvolta, perché verrà a sapere che il divorzio dei suoi genitori sarà imminente, mentre Diego riuscirà ad avere un appuntamento galante con Lia.