Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della notte Antonino Spinalbese è stato smascherato sia da Luciano che da Giaele.

Per l'ex fidanzato di Belen il percorso all'interno della casa di Cinecittà comincia a farsi particolarmente complicato, dopo che si era avvicinato "pericolosamente" a Oriana.

Gli atteggiamenti di Antonino non hanno convinto per niente gli altri concorrenti del reality show, che non si sono fatti problemi a criticare il modo di fare dell'ex parrucchiere.

Giaele smaschera Antonino nella notte: tensione al GF Vip

Durante gli ultimi giorni al GF Vip c'è stato un avvicinamento importante tra i concorrenti. Antonino e Oriana hanno vissuto momenti di passione sotto le coperte, e al riparo da occhi indiscreti.

A quanto pare, malgrado questi momenti di intimità vissuti con la concorrente venezuelana, Antonino non sarebbe intenzionato a costruire qualcosa di serio.

A svelarlo pubblicamente è stata Giaele, che ieri notte non si è fatta problemi a smascherare l'ex fidanzato di Belen in presenza della stessa Oriana.

"Si Oriana, Antonino mi ha detto: ieri sera lei mi ha definito il suo uomo. Io mi sono impaurito e mi sono spaventato", ha svelato Giaele, aggiungendo di aver detto al parrucchiere che non sapeva come "aiutarlo" e quali consigli dargli.

Oriana sbotta contro Antonino: nervi tesi nella notte al GF Vip

Sta di fatto che, dopo aver sganciato questa "bomba", Giaele ha scatenato anche la furia di Oriana, che ha prontamente sbottato contro Antonino.

"Io non ho detto che sei il mio fidanzato. Ti sei spaventato ma mi cerchi sempre", ha sentenziato l'influencer, che ha voluto mettere in chiaro le cose, precisando di non considerare Antonino suo marito.

"Hai paura di me, ma poi vieni a dormire con me. Se hai paura e vuoi andare piano allora non ti metti nel mio letto", ha sbottato ancora Oriana, che questa volta non si è risparmiata nei confronti di Antonino.

Oriana ad Antonino: “Hai paura, ma vieni a dormire con me. Non ha senso. Se hai paura e vuoi andare piano, non venire (a dormire) figlio mio”



LA CAZZO DI VENEZUELANA 🔥 #gfvip pic.twitter.com/QMbydbhREU — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 20, 2022

Anche Luciano sbotta e smaschera Antonino al GF Vip

Non è finita qui, perché nel cuore della notte anche un altro concorrente ha puntato il dito contro Antonino.

Trattasi di Luciano Punzo che, confidandosi con gli altri vipponi, ha accusato sia il parrucchiere che Oriana di essere interessati in primis alla visibilità di questa storia che stanno "costruendo" all'interno della casa.

"Devono continuare per forza, perché sennò finisce lei e finisce pure lui", ha sbottato Luciano, che non si è fatto problemi a puntare il dito contro Spinalbese, nonostante sembrasse che stessero costruendo un rapporto di amicizia.