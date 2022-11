L'appuntamento con Uomini e donne è confermato dal 21 al 25 novembre 2022 con nuove attesissime puntate inedite su Canale 5.

Le anticipazioni del talk show rivelano che per Ida Platano arriverà il momento della fatidica scelta finale, visto che dopo aver approfondito la frequentazione con Alessandro, si renderà conto di essere pronta a compiere un passo importante.

Occhi puntati anche sulla reazione di Riccardo Guarnieri che, malgrado i continui scontri con la sua ex fidanzata che sembravano nascondere ancora un sentimento tra di loro, resterà in profondo silenzio.

Ida lascia il programma di Canale 5: anticipazioni Uomini e donne al 25 novembre

Le puntate di Uomini e donne in onda dal 21 al 25 novembre 2022 sono molto attese dal pubblico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che ci sarà spazio per l'addio di una delle protagoniste indiscusse del talk show Mediaset.

Trattasi di Ida Platano che, dopo aver scelto di tornare a frequentare il suo ex Alessandro Vicinanza, si renderà conto del fatto che tra di loro c'è un buon feeling, tale da spingerla a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Perché in queste nuove puntate del talk show pomeridiano di Canale 5, Ida Platano sceglierà Alessandro e lascerà la trasmissione in maniera definita e di farlo proprio in compagnia di Alessandro.

Riccardo non ferma Ida dopo la scelta: anticipazioni Uomini e donne 21-25 novembre

In questo modo Ida farà la sua scelta finale e dopo essersi dichiarata al cavaliere napoletano, i due si lasceranno andare a baci e tenerezze in studio, il tutto sotto l'occhio vigile di Riccardo Guarnieri.

Quale sarà la reazione del cavaliere pugliese?

Le anticipazioni di Uomini e donne per la puntate della settimana fino al 25 novembre 2022 rivelano che Riccardo resterà in religioso silenzio.

Contrariamente a ogni aspettativa, Riccardo non proferirà parola sulla scelta finale di Ida e non proverà a fermare la sua ex fidanzata per cercare di non perderla definitivamente.

Un gesto che non passerà inosservato, sinonimo del fatto che ormai l'amore tra i due sembra essere sfumato definitivamente.

Federica abbandona il trono: anticipazioni Uomini e donne 21-25 novembre

Al centro di queste nuove puntate di Uomini e donne, in programma nel corso della settimana 21-25 novembre 2022, ci sarà spazio anche per le vicende di Federica Aversano.

La tronista farà un bilancio della sua esperienza vissuta in queste settimane in studio e purtroppo il verdetto finale non sarà dei migliori.

Federica si renderà conto di non essere stata colpita da nessuno dei suoi corteggiatori, motivo per il quale annuncerà di voler abbandonare definitivamente la trasmissione e uscire di scena dal cast del trono classico, senza compiere la scelta finale.