In questi giorni continuano le polemiche al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, un concorrente della casa si è reso protagonista di un episodio che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori e fan social del reality show.

Edoardo Donnamaria, infatti, è accusato di aver pronunciato una bestemmia all'interno della casa, motivo per il quale i fan del reality show stanno chiedendo agli autori di prendere dei provvedimenti e di "punire" il concorrente per quanto è accaduto nei giorni scorsi in casa.

Edoardo al centro della polemica per una presunta bestemmia al GF Vip

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda questo lunedì 21 novembre con una nuova puntata serale in onda in diretta tv su Canale 5.

Alfonso Signorini, durante la striscia del daytime di oggi, ha anticipato un po' quelli che saranno i temi della nuova diretta, svelando al pubblico che si parlerà soprattutto di amore.

In questi giorni, infatti, alcuni dei concorrenti della casa si sono lasciati andare ad una serie di bollenti effusioni in casa: è questo il caso di Antonino e Oriana, che si sono appartati più volte sotto il piumone per stare in intimità, ma anche di Antonella ed Edoardo Donnamaria.

Alfonso Signorini tace sulla presunta bestemmia di Edoardo al GF Vip

Tuttavia, elencando i temi della puntata di questa sera del GF Vip, Signorini non ha annunciato nessun tipo di provvedimento nei confronti di Edoardo, dopo che nelle ultime ore sul web e sui social è montata la polemica sulla sua presunta bestemmia.

Il volto della trasmissione "Forum" condotto da Barbara Palombelli, si sarebbe lasciato andare a quelle che secondo la maggior parte degli spettatori social del reality show, sarebbe stata un' imprecazione a tutti gli effetti.

Quindi stanno chiedendo alla produzione di far chiarezza su questo caso e di intervenire nel corso della nuova puntata serale di questo lunedì.

Il silenzio di Signorini durante il promo di questo pomeriggio, non ha fatto altro che aizzare ancora di più la polemica in rete.

'Va cacciato, ha bestemmiato', i fan del GF Vip polemici contro Edoardo

"Edoardo va cacciato. La sua è stata una bestemmia e non può essere ignorata", ha scritto un utente sui social.

"Signorini questa sera si deve parlare della bestemmia di Edoardo al GF Vip", ha commentato un altro fan social del reality show puntando il dito contro il padrone di casa.

"È uno schifo, non si può ignorare quanto ha detto Edoardo nella casa. Tutti sui social lo hanno sentito e il GF Vip ignora la questione? Non è giusto così", ha sentenziato un altro commentatore del reality show che spera in un provvedimento contro Donnamaria.