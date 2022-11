Stasera, lunedì 21 novembre, andrà in onda su Canale 5 la diciottesima puntata in diretta del GF Vip. Tra le anticipazioni che sono trapelate sulla diretta, c'è anche quella sul verdetto del televoto che è stato aperto una settimana fa tra sette concorrenti della casa. Il pubblico ha votato per il preferito tra Luca, Sarah, Patrizia, Tavassi, Attilio, Charlie e Onestini: secondo i sondaggi online, a contendersi il titolo di "migliore" sarebbero il Edoardo Tavassi e Patrizia Rossetti.

Aggiornamenti sulla puntata del GF Vip

Dopo una settimana d'attesa, i fan del Grande Fratello Vip stanno per assistere ad una nuova puntata in diretta.

Tra i tanti temi che saranno affrontati nel corso dell'appuntamento di questa sera, c'è anche il verdetto di un televoto molto importante, quello che è stato aperto lunedì scorso sul nuovo "preferito".

Charlie, Attilio, Patrizia, Onestini, Tavassi, Sarah e Luca attendono da giorni di scoprire chi di loro è in cima alla lista delle preferenze dei telespettatori, ovvero colui/lei che prenderà il posto di Nikita. I sondaggi che sono stati indetti online su questa votazione, propendono verso due concorrenti in particolare: il preferito della 18^ puntata del reality, dunque, dovrebbe essere uno tra Patrizia Rossetti ed Edoardo Tavassi.

Gli spoiler del 18° appuntamento con il GF Vip

Chi vincerà questa votazione, sarà anche immune dalle nuove nomination e dovrà mandare un compagno d'avventura a rischio eliminazione.

Un'altra anticipazione che è stata data sulla diretta di questa sera, riguarda Giaele. A due mesi dal suo ingresso nella casa, la ragazza riceverà una sorpresa inaspettata: Taylor Mega entrerà tra le mura di Cinecittà per supportare l'amica De Donà.

Anche George riceverà una sorpresa dall'esterno, ovvero un video messaggio del papà.

Il giovane ha raccontato di non aver un bel rapporto con il padre, che non vede e non sente da tempo.

Novità sui flirt nati al GF Vip

Stasera, però, un'ampia pagina sarà dedicata alla passione che è scoppiata nei giorni scorsi tra Antonino e Oriana. I due si sono appartati sotto le coperte e, per stessa ammissione del parrucchiere, hanno vissuto momenti di forte intimità.

Nelle ultime 48 ore, però, tra i due concorrenti c'è stato un allontanamento causato soprattutto da una confidenza che Giaele ha fatto a Marzoli, relativa al fatto che Spinalbese avrebbe paura di correre troppo e quindi preferirebbe andarci con i piedi di piombo perché non si sente ancora fidanzato con nessuno. La influencer ha reagito male a queste parole e da un paio di giorni mantiene le distanze da Antonino, che a sua volta non fa nulla per riallacciare il legame con la coinquilina.

Alfonso Signorini, dunque, indagherà su questa storia, ma anche sugli sviluppi che ci sono stati nell'altra coppia che si è formata all'interno della casa del GF Vip in questi primi due mesi di reclusione, quella con protagonisti Antonella ed Edoardo. I due sembra abbiano raggiunto un equilibrio dopo le accese discussioni delle scorse settimane, causate anche dall'arrivo nel grippo di Micol, ex fiamma di Donnamaria.