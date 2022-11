La sorpresa che Alfonso e gli autori del GF Vip hanno voluto fare a George Ciupilan lo scorso 21 novembre, non è piaciuta a molti telespettatori. Il modo in cui si è scelto di affrontare un tema delicato come l'infanzia infelice del giovane, ovvero mettendolo di fronte ad un video messaggio del papà, ha fatto storcere il naso a tanti fan del programma. Sui social network, infatti, sono apparsi parecchi commenti contro il conduttore e chiunque abbia deciso di "obbligare" Ciupilan a perdonare il padre in diretta tv.

Aggiornamenti sull'ultima puntata del GF Vip

Nel corso della diretta del GF Vip del 21 novembre, Signorini è tornato a parlare del passato difficile di George. A qualche settimana dall'incontro con mamma Marilena, il giovane si è ritrovato nuovamente a dover raccontare l'infanzia che ha vissuto in Romania, quando il padre l'ha portato via dalla nonna materna quasi con la forza.

Il concorrente non ha trattenuto le lacrime nel ripercorrere con la mente quegli anni, ma è quando gli è stato mostrato un video messaggio del papà che ha pianto ancora di più.

Nonostante di fronte a lui ci fosse la madre che lo invitava a tranquillizzarsi, Ciupilan è rimasto spiazzato e scosso dalle parole che il padre gli ha rivolto tramite un breve filmato.

L'uomo ha detto di voler bene al figlio e di essere fiero di quello che sta facendo in Italia, senza mai fare accenno al comportamento che ha avuto nei suoi confronti quando era un bambino.

Le proteste del pubblico del GF Vip

Nel vedere George molto provato dall'"incontro" con il papà (che non vedeva e non sentiva da anni), molti spettatori del GF Vip hanno usato i social network per dirsi indignati per come gli addetti ai lavori hanno affrontato questa situazione.

"Lui parla a fatica del papà e loro, consapevoli di quello che ha passato, glielo fanno vedere", ha commentato una fan che su Twitter ha voluto attaccare senza troppi giri di parole sia gli autori che il conduttore del reality-show.

"Io spero che non rimanga troppo devastato da questa sorpresa", ha sostenuto un'altra persona raccogliendo molti consensi in rete.

Quando Alfonso ha spronato Ciupilan a riavvicinarsi al papà nonostante le violenze subite perché è sangue del suo sangue, sul web è scoppiata la polemica: "Si sta mandando un messaggio sbagliato. I legami di sangue si possono cancellare. Un padre che ti picchia e non ti da affetto, non può definirsi tale e non c'è sangue che tenga".

Le lacrime del protagonista del GF Vip

Nel vedere George piangere a dirotto per il video messaggio del papà, altri spettatori del GF Vip se la sono presa con Signorini, uno dei tanti ad aver spinto il concorrente verso la pace con il genitore che in passato non l'ha trattato affatto bene.

"Ma non vedete come soffre? Farglielo vedere equivale a fargli del male", "Non si gioca con il dolore", "Fossi in Alfonso, mi fermerei qui, perché farglielo vedere?", "Che sorpresa di m...", "Dovevate tutelarlo, chissà cosa passerà da stasera", questi sono alcuni dei commenti apparsi sui social contro chiunque abbia pensato e messo in atto la sorpresa a Ciupilan.

Il ragazzo ha pianto molto ma, anche su suggerimento della mamma, ha acconsentito a rivedere il papà e a stringergli la mano per ripartire da zero.

Il pubblico del programma di Canale 5, però, non ha apprezzato la mossa degli addetti ai lavori e l'ha fatto presente con parole pungenti rivolte soprattutto al conduttore che in più occasioni ha pressato George affinché decidesse di dare un'altra possibilità al padre che nell'infanzia si è comportato male con lui, trascurandolo e portandolo via da casa della nonna quando era ancora piccolissimo.