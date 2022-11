Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che per Ezio arriverà il momento di confessare alla sua famiglia la verità sulla perdita dal suo lavoro alla Palmieri. Fino a ora ha mantenuto il segreto per non destare troppa preoccupazione. L'unica a essere a conoscenza della verità fin dall'inizio è Gloria. Proprio quest'ultima aiuterà il marito nella realizzazione dei suoi sogni lavorativi. Adelaide, invece, cercherà di sotterrare temporaneamente l'ascia di guerra con Umberto e gli chiederà aiuto per l'organizzazione di un evento.

Trame Il Paradiso delle signore del 23 e 24 novembre: Ezio convoca la sua famiglia

La morte del Presidente degli Stati Uniti ha colpito gli abitanti di tutto il mondo. Sarà proprio per questo che Adelaide deciderà di dar luogo a un evento al Circolo proprio in onore di John Fitzgerald Kennedy. La contessa chiederà la partecipazione di Umberto, mettendo per un attimo da parte tutti i loro problemi. Flora non tornerà sui suoi passi riguardanti la decisione di lasciare il commendatore: deciderà di lasciare definitivamente la suite che condivideva con Umberto.

Ezio convocherà la sua famiglia: è arrivato il momento di confessare a Veronica, Gemma e Stefania la verità sul suo lavoro. Colombo rassicurerà le donne di casa, affermando di avere già una nuova proposta di lavoro e che avrà intenzione di accettarla.

Dentro di sé, però, Ezio vuole mettersi in proprio e Moreau cercherà di escogitare un piano per aiutarlo. Lamantia farà il vero primo passo verso Maria, scrivendole una lettera. Vittorio rimarrà parecchio turbato dall'assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Inaspettatamente il direttore riceverà a sorpresa la visita di Matilde.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 23 e 24 novembre: Ezio davanti a un bivio

Tornare a essere un dipendente turberà parecchio Ezio e l'idea di mettersi in proprio riaffiorerà in lui, dopo averla temporaneamente abbandonata. Colombo mediterà sulla scelta da fare e prenderà una decisione definitiva, che comunicherà in seguito a Gloria.

Maria riceverà un invito da Lamantia, che avrà tutte le intenzioni di accettare. Purtroppo però, a causa di un imprevisto, le cose non andranno come il contabile si era immaginato. Vittorio si farà avanti con Frigerio e le chiederà di accompagnarlo a una cena.

Elvira sarà sempre più interessata allo stato emotivo di Salvo e cercherà di capire come si senta veramente. Flora, sotto consiglio di Marcello, deciderà di andare a parlare con Umberto. La ragazza, però, lo troverà in compagnia di Adelaide.