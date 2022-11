Quella che è andata in onda lunedì 7 novembre, è stata una puntata del GF Vip ricca di colpi di scena. Uno dei momenti più chiacchierati della serata è stato quello dedicato al faccia a faccia tra Antonella e l'ex Gianluca. Se in diretta ha ammesso a fatica di non amare più Benincasa, è durante la notte che la ragazza ha avuto una crisi di pianto ripensando a lui. Pamela Prati, invece, ha continuato a protestare per le poche attenzioni che le darebbe il conduttore e, nel corso delle nomination, ha detto di voler lasciare la casa.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

I due mesi di reclusione nella casa del GF Vip, iniziano a farsi sentire soprattutto per alcuni concorrenti. La notte scorsa, al termine della quindicesima puntata, alcuni vipponi si sono lasciati andare a pianti, riflessioni e "minacce" di abbandono.

Pamela Prati, ad esempio, ha palesato il suo malcontento già durante il momento dedicato alle nomination. Dopo aver visto che in tanti la stavano votando, quando è toccato a lei la soubrette si è rivolta al conduttore e ha detto: "Io voglio andare via, stasera non mi hai neanche salutata".

Alfonso si è subito inalberato ribattendo che non può parlare con tutti e 20 gli inquilini per questioni di tempo, ma la sarda non si è fatta convincere e ha ribadito che spera di essere eliminata al più presto dal programma.

Neanche Marco Bellavia è riuscito a rasserenare l'animo inquieto della protagonista del reality Mediaset, risentita soprattutto con Signorini per averla ignorata per tutta la diretta.

I dubbi sui sentimenti dell'inquilina del GF Vip

La puntata del GF Vip del 7 novembre, è stata difficile anche per Antonella. La giovane ha avuto la possibilità di confrontarsi con Gianluca, l'uomo col quale ha fatto coppia fino a poche settimane prima di entrare nella casa.

Nel vedere l'ex Benincasa sofferente e provato sia emotivamente che fisicamente, Fiordelisi è rimasta impietrita, e dopo la diretta non è riuscita a trattenere le lacrime.

"Mi dispiace vederlo così. Per me è stato tutto, famiglia e fidanzato. L'ho trovato dimagrito e triste", ha detto l'influencer piangendo.

Anche se a domanda di Signorini ha risposto di non essere più innamorata di Gianluca, la concorrente non è sembrata convinta, tant'è che il presentatore le ha dovuto strappare queste parole quasi con la "forza".

L'ex della vippona si è detto certo che oggi lei sia influenzata dai pareri esterni, soprattutto da quello del padre che l'avrebbe spinta tra le braccia di Edoardo per motivi televisivi.

"Dopo l'incontro di lunedì, sei cambiata. Ti ha manipolata, non ti riconosco", ha detto il ragazzo senza che Antonella smentisse mai questa teoria.

I nominati del GF Vip 7

Il pubblico del GF Vip, dunque, ha pareri opposti su Antonella e su come ha reagito al faccia a faccia con l'ex: da una parte c'è chi crede che non lo ami più e che ora il suo cuore batta per Edoardo, dall'altra c'è chi ha visto la ragazza troppo turbata dall'incontro e dà credito alla versione di Gianluca sul forte legame che ci sarebbe tra loro.

Al termine della diretta del 7 novembre, inoltre, sono stati svelati i tre nominati che giovedì prossimo potrebbero lasciare la casa. Il meno votato tra Giaele, Pamela e Attilio, sarà eliminato definitivamente a due mesi dall'inizio dell'avventura tra le mura di Cinecittà.

A proposito di Romita, in queste ore la sua storica compagna ha usato i social network per criticare duramente il bacio appassionato che ha dato a Giaele sabato sera: la donna non ha apprezzato il "limone" che il fidanzato ha dato alla giovane De Donà durante il gioco della bottiglia, e l'ha fatto presente dicendogli di vergognarsi.