Scoppia la tensione nella casa del GF Vip dopo l'ultima puntata serale del reality show trasmessa lunedì 7 novembre su Canale 5.

Al centro dell'attenzione le vicende di Antonella Fiordelisi che, nel corso della diretta, ha avuto modo di rivedere il suo ex Gianluca, il quale ha ammesso di essere ancora innamorato di lei.

Terminata la puntata, Antonella ha avuto un momento di crisi e si è sfogata con il suo amico Antonino Spinalbese, scatenando l'ira del fidanzato Edoardo.

Antonella in crisi per il suo ex fidanzato: tensione dopo la puntata al GF Vip

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del GF Vip di questa settimana, Antonella ha avuto un momento di crisi in piena notte, ripensando a quello che le aveva detto il suo ex fidanzato.

Fiordelisi ha ammesso di essere fortemente dispiaciuta, perché ha visto Gianluca in lacrime nel corso del loro confronto e questo le ha fatto capire che a distanza di un po' di mesi dalla fine della loro storia d'amore, lui non l'ha ancora dimenticata del tutto.

"Io ora sto male perché gli ho dato speranza", ha ammesso Antonella aggiungendo che nel momento in cui gli confessò che sarebbe entrata nella casa del GF Vip, Gianluca si disse convinto che non si sarebbe lasciata andare con nessun altro uomo, dato che era sicuro del sentimento che la ragazza provava nei suoi confronti.

Antonella e Antonino si confrontano da soli dopo la puntata del GF Vip

"Io gli ho risposto: può darsi. Io gli davo corda", ha sentenziato Antonella in lacrime confermando di sentirsi in colpa per aver "illuso" il suo ex fidanzato, che non ha nascosto la sua sofferenza nel vederla adesso felice al fianco di Edoardo Donnamaria.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al termine della puntata serale di questa settimana, Antonella ha scelto di sfogarsi "in privato" anche con il suo amico Antonino, nonostante fosse consapevole dell'antipatia che il suo fidanzato prova nei confronti dell'ex di Belen.

Antonino e Antonella si sono così appartati in magazzino, intenti a chiacchierare di questa situazione che era stata portata a galla nel corso della puntata serale del GF Vip.

Edoardo perde le staffe dopo la puntata del GF Vip

E, la reazione di Edoardo non è stata affatto delle migliori: il giovane concorrente, nel momento in cui ha scoperto che la sua fidanzata si era chiusa in magazzino con Antonino non l'ha presa per niente bene, tanto da perdere le staffe.

"Impazzisco perché lei si è nascosta con lui", ha sbottato Edoardo che non ha gradito il modo di fare della sua fidanzata con l'ex di Belen.

"Prima parlava con Nikita davanti a tutti, adesso invece guarda caso è con lui e si chiude", ha sbottato Edoardo deluso da questi atteggiamenti di Antonella.