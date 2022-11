Esplode la tensione nella notte all'interno della casa del GF Vip dopo la nuova puntata serale in onda su Canale 5. Nel mirino è finita Antonella Fiordelisi che, nel corso della diretta serale condotta da Alfonso Signorini, ha avuto modo di rivedere il suo ex fidanzato.

Un confronto che ha messo in crisi Antonella anche se, al termine della diretta, Edoardo Tavassi non si è fatto problemi a mettere in dubbio il comportamento della ragazza.

Spazio anche alle diatribe tra Giaele ed Antonino: i due si sono ritrovati ai ferri corti nella notte, complice anche una gaffe compiuta dall'ex fidanzato di Belen.

Antonella in crisi per il suo ex fidanzato: tensione nella notte al GF Vip

Nel dettaglio, la tensione nella casa del GF Vip è esplosa nel corso della notte, subito dopo la fine della diretta. Antonella ha avuto un momento di profonda crisi, dovuto all'incontro che c'è stato in diretta con il suo ex fidanzato Gianluca, il quale ha ammesso di essere ancora innamorato di lei.

Parole che hanno ferito Antonella, la quale non ha nascosto il fatto che sentirgli dire queste parole, l'ha profondamente turbata e colpita.

E così, nella notte, Fiordelisi ha avuto modo di sfogarsi con il suo amico Antonino Spinalbese: i due si sono nascosti in magazzino al riparo dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti e, questo modo di fare della ragazza, ha scatenato l'ira del suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

Edoardo Tavassi smaschera Antonella Fiordelisi dopo la diretta del GF Vip

Ma non è finita qui, perché nel corso della puntata serale del GF Vip, Antonella ha confessato per la prima volta di essersi innamorata di Edoardo, confermando così di non provare più sentimenti verso il suo ex.

La dichiarazione d'amore di Antonella non ha convinto per niente Edoardo Tavassi che, subito dopo la puntata serale, non si è fatto problemi a smascherare la ragazza parlando proprio con Edoardo Donnamaria.

"A parte che per me ste frasi...dopo 50 giorni innamorata...dai, sparate sti bomboni così", ha sentenziato Tavassi che ha così avanzato i suoi dubbi sul conto di Antonella.

Antonino fa infuriare Giaele: tensione nella notte al GF Vip

E poi ancora, sempre nel cuore della notte, c'è stato anche un momento di tensione tra Antonino e Giaele: quest'ultima non ha gradito il comportamento del suo compagno di gioco e al termine della diretta lo ha prontamente bacchettato.

Il colpo di scena è arrivato quando Antonino si è reso protagonista di una gaffe ed ha confuso Giaele con Antonella, scatenando ancora di più l'ira della sua amica.

"Intanto non sono Anto, ma sono Giaele", ha subito replicato Giaele infastidita dalla gaffe di Antonino.