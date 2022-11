L'appuntamento con Terra Amara torna in onda dal 14 al 18 novembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. La soap opera turca sarà nuovamente proposta su Canale 5 nella fascia oraria delle 14:10, andando così a prendere il posto lasciato vuoto dall'appuntamento con Una Vita.

I colpi di scena non mancheranno, dato che si ripartirà dalla drammatica notizia del decesso di Sait che finirà per mettere nei guai anche Demir.

Sait viene trovato senza vita: anticipazioni Terra Amara 14-18 novembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste su Canale 5 nella settimana 14-18 novembre 2022, rivelano che Yilmaz confrontandosi con Sabahattin, viene a conoscenza della difficoltà economica di Sermin e così deciderà di acquistare la sua casa al doppio del prezzo che le era stato offerto da Demir.

Intanto, però, la comunità verrà stravolta dalla notizia del decesso di Sait: l'uomo verrà ritrovato senza vita e si indagherà subito per cercare di scoprire cosa sia successo.

Il colpo di scena di questa vicenda ci sarà nel momento in cui Demir finirà in manette: l'uomo sarà arrestato e interrogato per sospetto concorso in omicidio.

Un duro colpo soprattutto per mamma Hunkar, la quale non avrà alcuna intenzione di darsi pace e cercherà di trovare una soluzione per far sì che suo figlio possa uscire al più presto dal carcere.

Demir finisce in carcere, Hunkar lotta per lui: anticipazioni Terra Amara 14-18 novembre

Le anticipazioni di Terra Amara fino al 18 novembre 2022, rivelano che la donna deciderà di parlare con il nuovo procuratore, sperando che possa darle una mano nella scarcerazione di Demir, ma non sarà per niente facile.

Il procuratore, infatti, non si farà intimidire dalle parole di Demir e le negherà la possibilità di "salvare" suo figlio dalla condanna che gli è stata inflitta.

A quel punto, Hunkar si metterà all'opera per escogitare un nuovo piano: promette in regalo a Gaffur e Saniye un terreno, se l'uomo si dichiarerà colpevole al posto di suo figlio.

Yilmaz protagonista di un grosso affare: anticipazioni Terra Amara 14-18 novembre 2022

In attesa di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda per Demir, le anticipazioni di Terra Amara al 18 novembre rivelano che Zuleyha approfitterà del fatto che la villa sia vuota per poter andare a parlare con l'unica persona fidata, il dottor Sabahattin.

Intanto Yilmaz metterà a segno un grosso affare che non passerà affatto inosservato: l'uomo inaugurerà la filanda più grande della Turchia.

Fekeli, invece, confesserà a Hunkar tutto l'amore che provava per lei quando erano entrambi giovani e spensierati.

L'atteso ritorno di Terra Amara tra Beautiful e Uomini e donne

Insomma, un ritorno che si preannuncia decisamente interessante quello di Terra Amara nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, dopo la brusca interruzione dello scorso settembre.

Mediaset tornerà a puntare sulla soap opera alla luce degli ottimi ascolti registrati nel corso dell'estate, con picchi che hanno toccato anche il 26% di share in daytime.

Dati confortanti che faranno di Terra amara la nuova punta di diamante del pomeriggio di Canale 5, che si inserirà a cuscinetto tra Beautiful e l'appuntamento con Uomini e donne, così da ereditare al meglio l'ascolto di quella fascia oraria.

Riusciranno le vicende di Yilmaz e Zuleyha a far breccia ancora nel cuore degli spettatori? Gli intrighi e i colpi di scena non mancheranno.