Antonella Fiordelisi è la concorrente più discussa del GFVip 7 in questo momento. Stando ad un presunto retroscena rivelato da The Pipol Tv, la 24enne campana nel post-puntata di lunedì 7 novembre avrebbe rivelato di avere avuto un flirt con Francesco Monte nel momento in cui l'ex tronista di Uomini e Donne frequentava Giulia Salemi.

Al momento si tratta di supposizioni, poiché non c'è alcun video che testimoni le dichiarazioni della 24enne.

Le parole della concorrente

La 15^ puntata del GFVip 7 non è stata facile per Antonella: la concorrente ha avuto un confronto del suo ex fidanzato Gianluca.

Inoltre, Fiordelisi è finita al centro delle polemiche per alcuni commenti negativi sulle nuove concorrenti della casa Micol e Oriana. In particolare, su quest'ultima Antonella l'ha rimproverata di fare palestra in intimo anche con temperature poco gradevoli all'esterno dell'abitazione.

In studio, Giulia Salemi che rappresenta il "sentiment dei social" ha mostrato un tweet in cui Antonella Fiordelisi è stata la prima a cucinare ed allenarsi in intimo. Secondo quanto riportato da The Pipol Tv, la 24enne nel post-puntata di lunedì avrebbe avuto un crollo emotivo. Nella foga di raccontare la sua versione dei fatti, Fiordelisi si sarebbe lasciata scappare un retroscena circa una sua frequentazione del passato: "Antonella ha rivelato di avere avuto un flirt con Francesco Monte, che in quel periodo aveva avuto una relazione con Giulia Salemi".

Dal momento che sui social non è presente alcun video che testimoni le parole pronunciate dalla concorrente, è giusto utilizzare il condizionale. Tuttavia, non è escluso che Alfonso Signorini nella 16^ puntata del GFVip 7, in onda giovedì 10 novembre, non decida di chiedere informazioni proprio ad Antonella Fiordelisi.

Fiordelisi: le dichiarazioni dei suoi ex Chiofalo e Benincasa

In queste ore, Antonella Fiordelisi è al centro del clamore mediatico anche per le dichiarazioni di due ex fidanzati.

Francesco Chiofalo a Fanpage.it ha sostenuto che Antonella sia plagiata dal padre. Il 33enne ha riferito che mentre era impegnato con la influencer, suo padre le consigliava di seguire sui social un nuovo calciatore nel Napoli.

A tal proposito, Chiofalo ha precisato di essere in possesso di tutte le chat per dimostrare che ciò che dice corrisponde alla realtà.

Gianluca Benincasa invece ha fatto la lista di tutti i calciatori che avrebbero scritto ad Antonella: Totti avrebbe scritto alla 24enne lo scorso agosto, Zaniolo avrebbe noleggiato una barca per incontrarla in Costiera Amalfitana ma poi non si sarebbe presentato all'incontro mentre Mc Kennie avrebbe visto Antonella ma non sarebbe accaduto nulla.