Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Yilmaz e Demir stringeranno un'alleanza al fine di acquistare una fabbrica insieme, mentre intanto Mujgan invierà all'ufficio del figlio di Hunkar la ripresa video di Yilmaz e Zuleyha insieme.

Demir e Yilmaz abbassano le difese e stringono un'alleanza

Dopo aver collaborato per evitare che il Pubblico ministero Julide riprendesse le indagini sulla morte di Ercument, Demir e Yilmaz continueranno la loro alleanza.

Spinti anche da Hunkar e Fekeli, i due imprenditori penseranno di acquistare insieme una fabbrica per non lasciarla nelle mani di Hatip e dei suoi uomini. I mariti di Zuleyha e Mujgan, quindi, abbasseranno le difese e cominceranno a costruire un sodalizio lavorativo per il bene della loro amata Cukurova.

Mujgan invia il video di Zuleyha e Yilmaz all'ufficio di Demir

Intanto Mujgan, stanca di vedere il marito sempre più vicino alla famiglia Yaman, penserà di inviare a Demir il filmato da lei registrato in cui si vedono Zuleyha e Yilmaz appartati in un casale in montagna. In realtà i due ex fidanzati staranno parlando di Ercument e di tutto il male che ha subito Gulten, ma Mujgan vedendoli vicini, non ha capito più niente e ha ripreso con la sua videocamera delle immagini che difficilmente non verranno fraintese.

A tal proposito, proprio per spezzare il clima di armonia che si è venuto a creare tra la sua famiglia e quella degli Yaman, la dottoressa invierà il filmato direttamente all'ufficio di Demir.

Saniye scopre Gaffur ha un debito con Hatip e va a parlare con lui

Intanto Saniye, nel mentre andrà a fare una passeggiata in centro insieme a Gulten e Cetin farà un'amara scoperta.

La caposquadra entrerà in gioielleria per aiutare la cognata e il suo futuro marito a scegliere le fedi nuziali, ma proprio in quell'occasione scoprirà dall'orafo che Gaffur ha venduto tutto l'oro di famiglia, facendole credere di essere stato derubato.

La donna, allora, correrà subito a casa per affrontare il marito e, non appena scoprirà da lui tutta la verità, si recherà da Hatip intimandogli di lasciare stare il consorte e di dare loro il tempo materiale per recuperare i soldi che l'ex capomastro gli deve.

Successivamente costringerà il fratello di Gulten a scusarsi con Cetin per averlo accusato ingiustamente.

Behice continua la sua alleanza con Sermin contro Hunkar

Intanto Behice continuerà a tramare alle spalle degli Yaman e in particolare della signora Hunkar. La zia di Mujgan unirà le forze con Sermin facendo credere a tutti che lei e la cugina di Demir non vanno d'accordo. A un certo punto, però, la donna verrà a sapere che ad uccidere Ercument non è stato il marito di Zuleyha, bensì il marito di sua nipote. Una verità che la sconvolgerà e che le vorrà far fare un passo indietro per paura di mettere nei guai il figlio di Fekeli.