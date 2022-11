Antonella Fiordelisi al GFVip7 è finita al centro di un polverone mediatico. Il suo ex Gianluca Benincasa in un'intervista ha fatto nomi e cognomi di tutti i calciatori che avrebbero scritto alla influencer campana. Stando al racconto di Gianluca, Antonella sarebbe stata contattata sui social da Francesco Totti, Weston Mc Kannie e Nicolò Zaniolo. In particolare, quest'ultimo le avrebbe chiesto di noleggiare una barca ma poi non si sarebbe presentato all'appuntamento.

Le nuove dichiarazioni di Gianluca

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Gianluca Benincasa (ex fidanzato di Antonella Fiordelisi) ha raccontato di alcuni calciatori che hanno scritto alla 24enne campana.

Stando alla versione di Gianluca, nella lista ci sarebbe Totti: "La richiesta dei messaggi risale ad agosto". Pare che un altro calciatore della Roma abbia contattato Antonella Fiordelisi per un incontro: "Nicolò Zaniolo le aveva fatto noleggiare una barca per incontrarla in Costiera Amalfitana, poi non si è presentato dicendo che aveva avuto un incidente". Infine, Gianluca ha parlato di un incontro fra Antonella e Weston Mc Kennie (giocatore in forza alla Juve): i due si sarebbero incontrati, ma non sarebbe accaduto nulla di particolare.

In merito alla relazione fra Gianluca e Antonella, il giovane ha precisato di non avere mai corteggiato la influencer mentre era impegnata con Francesco Chiofalo.

Terminata la liaison con il personal trainer romano, Gianluca si è dichiarato alla 24enne. Infine, Benincasa ha ammesso di esserci rimasto male perché al GFVip7, la sua ex Fiordelisi ha sminuito la loro storia facendo credere che si fosse scambiato il bene per amore.

Antonella Fiordelisi sui calciatori che l'hanno contattata

All'interno del GFVip7, Antonella ha dichiarato di essere stata contattata sui social da Francesco Totti. La diretta interessata ha rivelato di aver ricevuto un messaggio in risposta ad una sua storia, ma nel momento in cui la stava aprendo l'ex calciatore della Roma avrebbe cancellato il messaggio.

In passato, anche Gonzalo Higuain (quando giocava nel Napoli) ha contattato la influencer per chiederle una foto del suo lato B.

Per quanto riguarda Francesco Totti, il suo migliore amico Alex Nuccetelli ha smentito categoricamente le affermazioni della influencer: "La signorina conosce abbastanza bene questo mondo". Nuccetelli ha precisato che l'ex calciatore non gli mentirebbe mai, anche perché non avrebbe alcun problema ad ammettere di avere contattato una bella ragazza. Infine, l'amico di Totti ha sostenuto che se il "ciao" fosse arrivato da un personaggio non famoso Fiordelisi non ne avrebbe mai parlato al GFVip7.