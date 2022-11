Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, ha commentato un post del GFVip 7 su Instagram, in cui compare l'ex mezzobusto del TG1 che bacia Giaele De Donà. Tra i due coinquilini si trattava di un gioco, tuttavia la donna non ha per nulla gradito il gesto del suo compagno: "Che schifo".

Il 'bacio' della discordia

Domenica 6 novembre, i concorrenti del GFVip 7 hanno fatto il gioco della bottiglia per ingannare il tempo nella casa.

La grande protagonista è stata Giaele: prima ha baciato Antonino, poi Luciano e infine Attilio. Come mostrano le telecamere del Reality Show, tra i due c'è stato un bacio piuttosto teatrale.

Sui social, la compagna di Romita non ha affatto gradito il trasporto di Attilio verso la coinquilina: "Che schifo". In un secondo commento Mimma Fusco ha replicato a un utente cha considerato "esagerata" la sua reazione: "Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare". Infine, la diretta interessa ha pubblicato un terzo commento: "Non ti vergogni?".

Attilio chiede a Mimma di sposarlo al GFVip

I commenti al vetriolo di Mimma si discostano dall'atteggiamento che la donna ha avuto durante la15esima puntata del GFVip 7, in cui ha deciso di scrivere una lettera al giornalista. Mimma ha spiegato che non voleva apparire sul piccolo schermo, ma al tempo stesso voleva fare sentire la sua vicinanza ad Attilio.

In quell'occasione ha ammesso di essere follemente innamorata e di non volerlo giudicare se in alcune occasioni si lascia andare a momenti di spensieratezza.

La donna ha precisato che tutti sono abituati a vedere Romita come un uomo tutto di un pezzo: "Non c'è niente di male se mettendoti in gioco risulti più leggero". Mimma nella lettera ha lanciato anche una stoccata a Elenoire Ferruzzi che aveva paragonato il coinquilino a un calorifero nel deserto: "Sei utile".

Nella parte finale della missiva ha ribadito il suo esserci e il suo amore nei confronti del giornalista: "Ti amo e mi manchi tantissimo". Infine, la donna ha sostenuto che segue e supporta il suo compagno.

Terminata la lettura Attilio Romita si è commosso. A tal proposito, il giornalista ha fatto una proposta di matrimonio alla sua dolce metà: "L'avrei voluta fare all'interno della casa, ma sono sicuro che la settimana prossima uscirò.

Mimma mi piacerebbe convolare a nozze".

Attilio e Mimma si sono conosciuti al TgrPuglia, quando Romita era caporedattore. In un'intervista l'ex mezzobusto ha sostenuto di avere corteggiato a lungo l'attuale compagna prima che intraprendessero una liaison.