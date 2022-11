Negli episodi de Il Paradiso delle Signore fino al 18 novembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, le anticipazioni delle prossime puntate della soap pomeridiana rivelano che don Saverio sarà in ansia per Clara, perché scoprirà che sua nipote farà un secondo lavoro. Nel frattempo, Maria soffrirà per via dei rapporti, ormai compromessi, con Flora.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 18/11: don Saverio è preoccupato per Clara

Don Saverio è riuscito a trovare un lavoro a Clara, che è diventata commessa nel negozio di moda milanese.

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, però, la Venere aveva già rivelato di avere problemi economici e, pertanto, nei prossimi episodi della soap, Boscolo correrà ai ripari, cercando una nuova occupazione. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Clara non vorrà dire ai suoi cari di avere trovato un secondo impiego e di fare le pulizie in un condominio del capoluogo lombardo e Irene lo scoprirà. A quel punto, anche don Saverio verrà a sapere del nuovo lavoro di sua nipote e sarà preoccupato per lei.

Il Paradiso delle signore, trame al 18/11: Maria soffre per colpa di Flora

Nel frattempo, Maria non passerà bei momenti, perché continuerà a soffrire per colpa dei rapporti, ormai incrinati, con Flora.

Nelle recenti puntate, la stilista de Il Paradiso delle signore aveva ostacolato la sarta, per paura di perdere il suo impiego nell'atelier. Pertanto, Gentile aveva iniziato a valutare negativamente l'operato della collega, ritenendo i suoi bozzetti non adeguati alle richieste. Anche negli episodi che andranno in onda in televisione fino al 18 novembre, Flora comunicherà a Vittorio di avere scartato la proposta di abito di Maria.

Puglisi, pertanto, soffrirà a causa dei problemi sul lavoro.

Il Paradiso delle signore, puntate al 18/11: Vito consola Maria, Flora copia l'abito di Puglisi

A quel punto, Maria riceverà le attenzioni da parte di Vito, che tenterà di consolare la sarta de Il Paradiso delle signore, credendo nel suo talento e incoraggiandola. Flora, invece, continuerà ad agire alle spalle della collega.

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse fino al 18 novembre rivelano che Gentile sferrerà l'ennesimo colpo basso a Puglisi. A tal proposito, la compagna di Umberto copierà l'abito di Maria. Purtroppo, però, Flora verrà scoperta in prima battuta da Adelaide e, successivamente, anche Matilde si accorgerà di quanto fatto dalla stilista e sarà costretta ad agire in qualche modo, per capire il da farsi. La moglie di Tancredi, quindi, parlerà del problema con Vittorio e, insieme, troveranno una soluzione.