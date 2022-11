Cosa succede nell'ultima puntata di Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi? Le anticipazioni della fiction di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per dei nuovi clamorosi colpi di scena che avranno come protagonisti Francesco Demir e Viola Vitale.

In particolar modo, la giornalista si ritroverà in serio pericolo di vita e, a quel punto, sarà proprio l'ispettore capo a prendere in mano le redini della situazione.

In vista di questo attesissimo finale della prima stagione, non si esclude che Francesco possa finalmente confessare i suoi sentimenti alla giornalista.

Francesco deluso da Vitale: anticipazioni Viola come il mare ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata di Viola come il mare, in onda il 4 novembre in prima serata su Canale 5, rivelano che Francesco si rivolerà a Viola per un aiuto, probabilmente legato alla sua indagine sul traffico di esseri umani che sta portando avanti da diverso tempo.

La reazione della giornalista, però, non sarà delle migliori: Vitale, seppur a malincuore, si ritroverà a dover "dire no" all'ispettore capo.

Demir non la prenderà affatto bene e accuserà la donna di essere solo un'egoista, proprio come tutti gli altri.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché, di lì a poco, ci sarà una notizia che getterà nello sconforto Francesco e tutti i conoscenti della giornalista.

Viola scompare nel nulla nell'ultima puntata

Le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Viola come il mare, rivelano che la donna scomparirà nel nulla: Viola farà perdere le sue tracce e, ovviamente, tale situazione spingerà Francesco ad indagare in prima persone per cercare di capire cosa sia successo.

Nel gran finale di questa prima stagione della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, l'ispettore capo dovrà così far luce sulla sparizione della giornalista che, a quanto pare, sembra essere finita nelle mani di loschi individui.

Come si evolverà la situazione? Francesco riuscirà a salvare Viola? Molto probabilmente sì, dato che la fiction è stata già confermata per una seconda stagione, che avrà ancora come protagonisti Can Yaman e l'ex Miss Italia.

Francesco potrebbe confessare di amare Vitale nell'ultima puntata di Viola come il mare

E così, in vista dell'ultima puntata di questa prima serie, non si esclude che Francesco possa non solo salvare la vita alla giornalista ma anche uscire allo scoperto con i propri sentimenti.

Demir, infatti, potrebbe finalmente confessare il suo amore a Viola Vitale, dopo che in queste settimane i due hanno cercato in tutti i modi di evitarsi.

Eppure, i loro occhi li hanno "traditi", dato che entrambi, fin dal primo momento, sono apparsi cotti l'uno dell'altro. Trionferà l'amore? Lo scopriremo venerdì 4 novembre su Canale 5.