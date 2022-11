Giaele De Donà potrebbe lasciare il GFVip 7. Il motivo è legato alle condizioni di salute del suocero Larry: la concorrente nel post-puntata di giovedì 10 novembre ha confidato che vuole stare al fianco del marito Brad, in un momento per lui molto delicato. Tuttavia, Giaele prima di lasciare il Reality Show vuole sincerarsi di come sia la situazione all'esterno della casa.

Giaele verso il ritiro?

Durante la 16^ puntata del GFVip 7, Giaele ha ricevuto la visita di suo padre. L'uomo, dopo aver fatto capire alla concorrente come sta vivendo Brad il percorso di Giaele, l'ha messa al corrente di alcuni problemi di salute del suocero Larry.

La 23enne ha appreso che il suocero si è aggravato.

Nel post-puntata, Giaele si è confidata con alcuni suoi compagni d'avventura. Nello specifico, la 23enne veneta si è detta pronta a lasciare la casa nel momento in cui le condizioni del suocero dovessero peggiorare. La concorrente ha precisato di aver chiesto agli autori delle spiegazioni su come sia realmente la situazione all'esterno della casa: "Io sto in pensiero per Brad perché tiene molto a suo padre". De Donà ha proseguito spiegando che non potrebbe mai accettare che suo marito fuori dal GFVip 7 stia soffrendo mentre lei si diverte in un reality show: "Ci manca solo che viene a mancare mio suocero e lascio solo mio marito".

De Donà-Spinalbese a confronto: lei ammette di essere invaghita del coinquilino

Prima di ricevere la visita di suo padre, Alfonso Signorini ha cercato di capire cosa c'è tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese.

Il conduttore del GFVip 7 ha mandato in onda una clip in cui ha mostrato un certo distacco fra i due coinquilini. Incalzata in puntata, Giaele ha ammesso di essersi invaghita del 27enne ligure.

Al tempo stesso, la concorrente ha riferito di esserci rimasta male per l'allontanamento di Antonino poiché lo considerava un punto di riferimento all'interno della casa. Dal canto suo, Spinalbese ha precisato di essersi distaccato dalla coinquilina solo per non metterla in difficoltà con suo marito Brad. A tal proposito, Antonino ha sostenuto che anche se non parla più spesso con Giaele, continua a metterla nella lista dei preferiti per risultare immune durante la diretta.

Giaele De Donà: 'Ti devo ringraziare per i tuoi consigli'

Terminata la diretta, Giaele e Antonino si sono ritrovati a parlare. In particolare, la 23enne si è detta felice per il chiarimento avuto in puntata: "Io ti devo ringraziare per i tuoi consigli". De Donà ha compreso che Spinalbese si è allontanato dopo la lettera scritta da Brad. A quel punto la influencer ha riferito di avere una visione più chiara sia grazie alle parole di Antonino che quelle di suo padre.

Infine, Giaele ha ammesso che in puntata poteva mentire sulla cotta nei confronti di Antonino ma ha preferito la sincerità.