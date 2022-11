Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera, creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo la puntata che andrà in onda venerdì 25 novembre raccontano che Don Saverio (Andrea Lolli) dirà a Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) che, qualora lo volesse, Ezio (Massimo Poggio) potrebbe tornare a vivere con lei. Vito Lamantia (Elia Tedesco), invece, chiederà a Maria Puglisi (Chiara Russo) di uscire insieme per la seconda volta. Nel frattempo Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) sarà alle prese con la prospettiva di accettare una ghiotta proposta di lavoro.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), infine, regalerà un anello di fidanzamento a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), facendo infuriare la contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Don Saverio farà presente a Veronica che le acque si sono calmate in parrocchia

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, riguardo la puntata di venerdì 25 novembre, rivelano che Don Saverio noterà come lo scalpore legato al presunto concubinato tra Ezio e Veronica non sta destando più lo scandalo iniziale in parrocchia.

Il curato farà presente alla signora Zanatta che non vi è più bisogno di vivere sotto tetti separati, quindi qualora lo volesse Ezio potrebbe tornare a casa Colombo.

La mamma di Gemma (Gaia Bavaro), però, cambierà idea in merito dopo aver assistito a un fatto che la lascerà interdetta.

La proposta professionale ricevuta da Marco potrebbe cambiare sia la sua vita che quella di Stefania

Le anticipazioni dello sceneggiato della prima rete Rai, in merito all'episodio che andrà in onda il 25 novembre, svelano che Vito non si arrenderà dinanzi all'ennesimo imprevisto e, voglioso di approfondire la conoscenza con la sarta, deciderà di invitare a uscire Maria per la seconda volta.

Marco, invece, sarà ancora alle prese con la succulenta proposta di lavoro ricevuta: se dovesse accettarla potrebbe stravolgere la sua vita e quella della sua amata Stefania (Grace Ambrose).

Umberto donerà un anello di fidanzamento alla giovane Ravasi

Le trame della soap opera per la puntata di venerdì 25 novembre anticipano che Umberto vorrà riconquistare Flora e per riuscire in tale intento regalerà alla ragazza un anello di fidanzamento.

A vedere tale scena sarà Marcello, il quale non ci metterà molto ad avvertire la Contessa Adelaide di ciò che è accaduto.

La zia di Marco dapprima sfogherà tutta la sua ira e successivamente si lascerà andare a un abbraccio affettuoso con Barbieri.