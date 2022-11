Attilio Romita potrebbe essere nei guai al GF Vip dopo le offese rivolte nei confronti di Oriana. In queste ultime ore, il giornalista si è reso protagonista di un episodio spiacevole che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori e fan social del reality show Mediaset.

L'ex volto di punta del Tg1 si è lasciato andare a una frase di cattivo gusto nei confronti della nuova arrivata Oriana, tanto da scatenare un moto di indignazione social, dove in diversi ora chiedono la sua squalifica dal programma di Canale 5.

Attilio nei guai dopo le offese ad Oriana al GF Vip 7

Nel dettaglio, Attilio si trovava in giardino assieme ad altri concorrenti, quando si è lasciato andare a dei commenti offensivi nei confronti della nuova concorrente Oriana.

"Quando guardo una ragazza come lei penso a una sola cosa: che si può fare un giretto, una schiacciatina", ha sentenziato Attilio, il tutto condito dalle risate degli altri concorrenti che in quel momento stavano ascoltano le parole del giornalista e non hanno preso minimamente le distanze.

Sta di fatto che, dopo queste affermazioni offensive rivolte nei confronti di Oriana, Attilio si è ritrovato nei guai e al centro delle polemiche social.

'Uomo squallido, buttatelo fuori', esplode la polemica su Attilio Romita al GF Vip

"Mi vergogno di aver esaltato Attilio in passato, in realtà è solo un troglodita", ha sentenziato uno spettatore social del GF Vip dopo aver ascoltato il triste sfogo fatto da Romita nei confronti di Oriana.

"Che uomo squallido. Questa sera va punito dal pubblico", ha scritto un altro commentatore social del reality show Mediaset.

attilio su oriana "una ragazza come lei penso a una sola cosa:che li si può fare un giretto una schiacciatina..." mi vergogno di aver esaltato questo troglodita in passato #gfvip pic.twitter.com/glNfyKZvp2 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 10, 2022

"Buttatelo fuori dal programma. Che schifo", ha sbottato ancora qualcun altro su Twitter.

"Anche se lo pensi, lo tieni per te. Non è carino verso una donna dire queste frasi. Tra l'altro non si può vedere Luca Onestini che ride di gusto di fronte a queste affermazioni", ha commentato un altro spettatore del GF Vip puntando il dito anche contro l'ex tronista di Uomini e donne.

Ci saranno provvedimenti contro Attilio al GF Vip?

Insomma le frasi di Attilio nei confronti di Oriana, adesso potrebbero costargli caro e non si esclude che nel corso della nuova puntata serale del GF Vip in programma questo giovedì sera su Canale 5, Alfonso Signorini possa rendersi protagonista di una nuova strigliata nei confronti dell'ex mezzobusto del Tg1.

Per sapere se ci saranno anche provvedimenti nei confronti di Attilio dopo le accese polemiche che sono divampate in rete e sui social occorre attendere la messa in onda della puntata.