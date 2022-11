Recentemente Francesco Chiofalo ha fatto delle dichiarazioni contro il padre dell'ex fidanzata Antonella.

Dopo aver assistito al confronto nella casa del Grande Fratello Vip tra Fiordelisi e Gianluca Benincasa, il romano ha deciso di esporsi dalla parte del ragazzo che in diretta tv ha sostenuto che l'influencer sarebbe plagiata dal papà che, pur di farle avere successo sul piccolo schermo, la spingerebbe verso fidanzamenti con personaggi famosi e di spicco.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Continua a far discutere il rapporto tra Antonella e Gianluca, il ragazzo che ha partecipato alla scorsa puntata del Grande Fratello Vip per un confronto chiarificatore.

Anche se la concorrente sostiene di essere innamorata di Edoardo, fuori dalla casa sono in molti a non crederle, soprattutto dopo aver ascoltato i racconti dei suoi ultimi due ex fidanzati.

Oltre a Benincasa, anche Francesco Chiofalo ha preso la parola per puntare il dito contro il signor Fiordelisi, il padre della ragazza che avrebbe un ruolo determinante nella vita privata della figlia.

Esattamente come ha sostenuto l'imprenditore napoletano in diretta su Canale 5 pochi giorni fa, anche "lenticchio" (questo è il suo soprannome) ha sposato la teoria secondo la quale l'influencer si legherebbe a uomini importanti su suggerimento del papà, disposto a tutto pur di far avere successo alla ragazza.

Le dichiarazioni sull'influencer del Grande Fratello Vip

Chiofalo ha rilasciato un'intervista a Fanpage per dirsi a favore di Gianluca e di tutto quello che ha raccontato su Canale 5 lunedì scorso.

Visto che è stato in coppia con Antonella per quasi due anni, Francesco sostiene di conoscere bene sia lei che tutta la sua famiglia a partire dal papà Stefano.

"Quando stavamo insieme, il padre le scriveva che doveva lasciarmi e puntare su un nuovo giocatore del Napoli. Ho le chat di questa conversazione. Con lui non ho mai voluto avere niente a che fare, anche perché ora al GF Vip si è visto che persona è", ha tuonato il romano.

Quello che a Temptation Island si faceva chiamare "lenticchio", poi, ha dato una versione piuttosto inquietante della storia tra Fiordelisi e Benincasa, un amore che secondo lui non sarebbe mai finito veramente.

Anche in questo caso, sarebbe stato il papà della 24enne a suggerirle di entrare nella casa più spiata d'Italia da single, in modo da farsi notare anche per una relazione con un coinquilino.

Le stoccate e il riferimento ad Antonino al Grande Fratello Vip

Al giornalista che gli ha chiesto come mai Gianluca non andrebbe a genio a papà di Antonella, Chiofalo ha risposto: "Non gli piace perché non ha follower. Fosse stato un calciatore o un tronista, l'avrebbe ufficializzato".

Francesco si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti sia sull'ex fidanzata che sul signori Fiordelisi quando ha aggiunto: "Lei è plagiata dal padre, che in passato le diceva di lasciarmi altrimenti non avrebbe fatto niente in tv".

Secondo il romano, dunque, Benincasa non piacerebbe alla famiglia della concorrente del Grande Fratello Vip perché non è famoso: "Lei usa tutti, lo sta facendo anche con Edoardo".

"Lenticchio", inoltre, ha sostenuto che inizialmente l'influencer avrebbe puntato Antonino Spinalbese ("Ha più titoli") ma, vedendo che al pubblico a casa piaceva la coppia con Donnamaria, si sarebbe spostata su di lui.

Chiofalo, però, ha supportato Gianluca quando ha detto che la sua storia d'amore con Antonella non sarebbe mai finita come lei ha raccontato in diretta tv. "Hanno fatto finta di lasciarsi, ma lui non è l'ex e ora la sta coprendo", ha concluso il ragazzo.