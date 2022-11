Prosegue il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore che alla sua settima stagione continua ad interessare milioni di spettatori con le sue trame ricche di emozioni e di colpi di scena. La fortunata soap opera italiana va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda venerdì 11 novembre, Stefania sarà preoccupata per il futuro del suo fidanzato, mentre suo padre Ezio valuterà la proposta di Vittorio di vivere con lui. Marcello organizzerà una serata per consolare la contessa di Sant'Erasmo.

Salvatore deciderà di partire per Londra e schiarirsi le idee, ma prima farà una sorpresa ad Elvira per farsi perdonare. Vito commetterà una follia per dimostrare alla giovane Puglisi quanto la ami.

Salvatore fa una sorpresa ad Elvira al Paradiso

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle Signore numero quarantacinque, Elvira prenderà un'iniziativa per sollevare il morale dell'amico Salvatore, ma lui la tratterà male umiliandola. Dispiaciuta da quanto accaduto, la giovane venere si sfogherà con Irene che non perderà tempo per fare una ramanzina al figlio di Agnese.

Infatti, Salvo si renderà conto dell'errore e di non essere più sé stesso dopo la rottura con Anna e prenderà una decisione importante: comprare un biglietto per andare a trovare sua sorella a Londra.

Però, prima della partenza, il barista della caffetteria sorprenderà Elvira con un pensiero speciale per farsi perdonare.

Vito commette una 'follia' per Maria

Successivamente, Maria lavorerà duramente e con impegno per realizzare dei bozzetti che possano sorprendere ed ottenere il consenso della stilista Flora che continuerà ad essere ostile nei confronti della ricamatrice.

Intanto, il nuovo contabile del Paradiso non riuscirà più a tenere a bada i suoi sentimenti per la signorina Puglisi e commetterà una "follia" d'amore per dimostrarle il suo reale interesse.

Nel frattempo, Stefania apparirà preoccupata per il futuro lavorativo del suo fidanzato Marco e allo stesso tempo per la difficile situazione che vive suo padre.

Infatti, Ezio continuerà ad avere scontri con il commendatore Umberto, ma potrà contare su Vittorio che gli proporrà di vivere insieme finché le cose si risolveranno.

Marcello consola la contessa Adelaide

Infine, Adelaide apparirà molto triste per le difficoltà della sua famiglia e in particolare modo preoccupata per il futuro di suo nipote che sta valutando di abbandonare definitivamente la carriera nel mondo del giornalismo.

Pertanto, Marcello organizzerà una serata per la contessa per consolarla. Inoltre, sarà un modo per Barbieri di ringraziare la donna per avergli fatto fare strada nell'alta borghesia milanese.