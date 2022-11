In questa edizione del Grande Fratello Vip continuano le gaffe da parte degli inquilini della casa. Dopo il caso di Marco Bellavia e tanti altri comportamenti abbastanza diseducativi da parte degli inquilini di Cinecittà, questa volta ad aver esagerato è stato Attilio Romita. L’ex volto del TG1 si è lasciato andare, nella serata di ieri, ad alcune frasi nei confronti della nuova entrata Oriana Marzoli.

Le frasi dure di Attilio nei confronti di Oriana

Tutto è iniziato nella serata di mercoledì 9 novembre, quando Attilio Romita si trovava nella veranda del Grande Fratello Vip insieme a Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

Il trio si è poi ritrovato a parlare della nuova arrivata, Oriana Marzoli e proprio l’ex giornalista ha usato delle frasi abbastanza fuori luogo. Il vippone ha dichiarato: “Ma io mi chiedo, con una come lei come potrei fare dei figli. Però non so, magari sono io che la vedo in un altro modo rispetto a come stanno le cose. A dire la verità, io quando vedo una come Oriana dico che ci potrei fare solo un giretto, una schiacciatina o bottarella. Non so se è colpa mia, ma io penso questo”. Attilio ha poi rincarato la dose dicendo di non vedere in Oriana una ragazza con la quale costruire una famiglia, bensì la solita ragazza sicura di sé, che ad ogni reality si fidanza con qualcuno. Dinanzi a queste parole, Luca Onestini si è subito alzato e ha rimproverato Romita, dicendogli che non si aspettava una roba del genere da una persona come lui.

Il web chiede provvedimenti disciplanari per l'ex giornalista di Rai 1

Le parole di Attilio non sono piaciute ai telespettatori del Grande Fratello Vip i quali, sui social network, hanno iniziato a chiedere la squalifica dell’ex giornalista. Alcuni telespettatori hanno commentato dicendo: “Spero che il Grande Fratello chiuda il televoto per prendere provvedimenti”.

Oppure: “Dire queste cose su Oriana è una roba schifosa, spero facciano qualcosa contro Attilio”. Attilio attualmente si trova al televoto contro Giaele e Pamela Prati e, stando ai sondaggi, dovrebbe anche essere salvato. Non resta che attendere la puntata di questa sera, per scoprire se Alfonso e tutta la squadra di autori del reality show, prenderà o meno provvedimenti nei confronti di Romita.

Sondaggi televoto GFVip 10 novembre

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 7 novembre 2022, al televoto sono finiti Attilio, Pamela e Giaele. Anche questa settimana il televoto è in positivo e chiede quale vip si vuole salvare. A giudicare dai sondaggi online, il vip più votato e quindi salvo, dovrebbe essere Attilio. Mentre la vippona a rischio eliminazione, potrebbe essere Pamela Prati.