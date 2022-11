Sono appena terminate le riprese della nona puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 13 novembre. Tutti gli allievi sono riusciti a riconfermarsi nel cast, anche se Niveo e Ramon dovranno affrontare un esame in quanto ultimi classificati nelle gare del giorno. Incontro tra Claudia e l'ex fidanzato Samuele, presente per una dimostrazione. Ospiti della registrazione Belen, Alessandra Amoroso, Giorgia, Stash, Vessicchio e Michele Bravi.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Giovedì 10 novembre, Maria De Filippi ha condotto la nona registrazione stagionale di Amici.

Le anticipazioni fanno sapere che nessun alunno è stato eliminato, quindi il "banco del pubblico" rimane ancora senza un titolare, almeno per un'altra settimana.

La consueta gara cover è stata sostituita da quella sugli inediti: a giudicare le esibizioni dei ragazzi sono stati Michele Bravi, Stash e Beppe Vessicchio.

A classificarsi al primo posto è stato Aaron, che ha vinto la possibilità di cantare durante la finale di Tu sì que vales. Fanalino di coda Niveo con voto sette (che il maestro Vessicchio sembrerebbe non apprezzare in modo particolare), che è scoppiato a piangere quando ha scoperto di essere di nuovo a rischio.

Lorella Cuccarini ha spronato l'alunno del suo team a reagire e ad affrontare con tenacia l'esame per la riconferma della maglia, altrimenti sarà lei stessa a ritirargliela.

Novità sui ballerini di Amici

I ballerini della classe hanno partecipato a due diverse gare: quella solita è stata giudicata da Irma Di Paola e ha visto primeggiare Gianmarco. Anche il ragazzo ha vinto la possibilità di esibirsi alla finalissima del programma del sabato sera di Canale 5.

Ultimo in classifica Ramon, che in settimana si presenterà davanti alla maestra Celentano per scoprire se può rientrare tra i titolari dopo questo "scivolone".

La gara d'improvvisazione ha visto contrapposte tre danzatrici della scuola, chiamate a eseguire una performance estemporanea interagendo con alcuni oggetti.

La dimostrazione di questa prova l'ha fatta Samuele Barbetta, ex allievo del talent show e soprattutto ex fidanzato di Claudia (una delle allieve). I due non hanno nascosto l'emozione che hanno provato nel rivedersi: tra loro c'è stato un lungo abbraccio.

A vincere la gara sono state Maddalena e Ludovica a pari merito: Giulia Pauselli ha preferito le due allieve a Claudia, troppo vicina allo stile che ha eseguito il suo ex pochi minuti prima.

Grandi ritorni ad Amici

Quello di Samuele Barbetta non è stato l'unico ritorno nella puntata di Amici registrata il 10 novembre. A partecipare alla registrazione sono stati anche artisti che sono legati al talent show da anni: Alessandra Amoroso ha cantato per la prima volta il nuovo singolo "Notte blu" e lo stesso ha fatto Giorgia (giudice di un recente speciale).

I ragazzi della scuola hanno anche affrontato i compiti che i professori gli hanno assegnato durante la settimana.

Niveo ha interpretato "Un giorno in più", ma non ha convinto Rudy Zerbi, mentre Megan ha eseguito una coreografia della maestra Celentano e non ha ottenuto la sufficienza.

La ballerina, però, ha ricevuto i complimenti per l'impegno da parte dell'insegnante di danza classica.

Tra gli altri ospiti della giornata,anche Belen Rodriguez per una sorpresa a Wax che è un suo grande fan e Irama, che da Miami ha inviato un videomessaggio per Aaron dopo il successo nella gara inediti.