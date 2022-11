Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, che non smette di appassionare il pubblico di Rai 1. Che cosa succede nelle nuove puntate? Flora si troverà in grossi guai dopo aver copiato l'abito di Maria. La giovane Ravasi si sentirà pervadere dai sensi di colpa, ma accanto a lei ci sarà Umberto, pronto a sollecitarla a guardare dritto e a non farsi nessuno scrupolo. Guarnieri sarà alquanto soddisfatto di aver "fatto fuori" la giovane Puglisi. Matilde ha scoperto l'inganno di Flora, ma per il momento non dirà nulla ad Adelaide. Quando si confiderà con Vittorio verrà a sapere che Flora ha mosso un'ulteriore pedina.

Adelaide, piacevolmente stupita dall'intraprendenza di Marcello, farà un passo avanti nei suoi confronti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Gloria fa confessare Ezio

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, il signor Colombo non ne potrà più delle umiliazioni di Umberto. Dopo essere stato trattato come una pezza da piedi, smetterà di essere accondiscendente e darà le sue dimissioni, perdendo il prestigioso posto alla ditta Palmieri.

Come sempre Ezio troverà in Vittorio un valido confidente. Gli racconta quanto successo, facendosi promettere di non rivelare a nessuno delle sue dimissioni.

Gloria, che ben conosce Ezio, capisce che sta mentendo dopo un loro intenso dialogo riesce a farlo confessare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello stupisce Adelaide

Attenzione al rapporto tra la contessa e Barbieri, perché c'è aria di novità. Adelaide aveva messo gli occhi su una serra e Marcello non ha perso tempo: tutto pur di fare colpo sulla contessa.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che l'intraprendenza di Marcello stupirà piacevolmente Adelaide, che farà un passo verso di lui.

Il Paradiso delle Signore, nuove trame: tempo di scelte per Flora

Marco non si perde d'animo e, anche grazie al supporto emotivo di Stefania, si rimette in carreggiata, pronto per la nuova offerta di lavoro che ha ricevuto.

Matilde preferisce tacere con Adelaide su quanto scoperto: se le confidasse che Flora ha copiato l'abito di Maria, le darebbe modo di licenziare la giovane Ravasi.

Così Matilde cerca un consiglio da Vittorio, scoprendo che Flora ha già mosso un'altra pedina a sua insaputa. Nessuno sa che la giovane Ravasi sta meditando sul suo futuro lavorativo e non solo. Le anticipazioni svelano che Flora prenderà una decisione molto importante anche in merito alla sua storia d'amore con Umberto Guarnieri.