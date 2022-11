Il Paradiso delle signore 7 non va più in onda dal 28 novembre 2022. Gli spettatori e appassionati della soap opera che, il prossimo lunedì pomeriggio si collegheranno su Rai 1 per seguire il nuovo appuntamento inedito, resteranno profondamente delusi.

La messa in onda delle nuove puntate di questa settima stagione, risulta sospesa per ben due settimane dalla programmazione pomeridiana di Rai 1 e questo vuol dire che, la soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, tornerà in onda il 12 dicembre.

Stop per Il Paradiso delle signore 7 dal 28 novembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 prenderà il via il prossimo 28 novembre, quando ci sarà la sospensione della soap opera dalla fascia del pomeriggio.

Per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022, le quali troveranno ampio spazio nel daytime pomeridiano, ecco che la Rai ha scelto di sacrificare l'appuntamento quotidiano con la soap opera italiana.

Le nuove puntate di questa settima stagione saranno sospese per ben due settimane dalla fascia del pomeriggio: si partirà il 28 novembre e si andrà avanti con lo stop fino a venerdì 9 dicembre.

La Rai sospende Il Paradiso delle signore 7 per due settimane dal daytime

Due settimane di pausa che, sicuramente, non renderanno felici gli spettatori e appassionati della soap, dato che proprio in questo ultimo periodo, molti intrecci stanno entrando nel vivo.

Tuttavia, la decisione della Rai è ufficiale e quindi gli appassionati della soap non potranno fare altro che mettersi l'anima in pace e attendere che passino in fretta queste due settimane per tornare a vedere le puntate inedite de Il Paradiso delle signore 7 in prima visione assoluta.

I nuovi episodi, infatti, saranno trasmessi nuovamente a partire da lunedì 12 dicembre 2022, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio di Rai 1.

In attesa dello stop, le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che per Veronica arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita.

Veronica delusa da Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La donna, dopo essere stata costretta a separarsi da Ezio per evitare problemi e guai con la giustizia dovuti alla loro storia d'amore clandestina, otterrà il permesso da Don Saverio per tornare a vivere sotto lo stesso tetto con il padre di Stefania.

La donna, quindi, sarà al settimo cielo e non vedrà l'ora di dare questa notizia a Ezio, ma qualcosa andrò storto. Nel momento in cui andrà da lui, Veronica si ritroverà ad assistere ad una scena che la lascerà fortemente destabilizzata e sconvolta, tanto da cambiare idea sul conto dell'uomo.

Di conseguenza, Veronica metterà in discussione il suo legame con Ezio e non si esclude che il motivo di questa situazione possa avere a che fare con Gloria.