Antonella Fiordelisi si è presentata nella casa del Grande Fratello Vip7 come single. Ma nelle scorse ore, in un'intervista rilasciata a Fanpage, il 37enne mental coach Gianluca Benincasa, ex fidanzato della concorrente, ha fornito una versione parzialmente diversa rispetto al suo stato sentimentale.

Stando a quanto riferito dall’ex di Antonella, i due si sarebbero solamente presi una pausa di riflessione in occasione del GF Vip, ma alla loro storia non sarebbe mai stato messo un punto finale.

Le parole di Gianluca Benincasa: 'Ci eravamo presi una pausa'

All'interno del GFVip7, Antonella ha definito come Gianluca il suo migliore amico. I due si conoscono dal 2017, ma - secondo quanto raccontato da Gianluca Benincasa - solamente dal settembre 2021 avrebbero avuto una relazione.

In un'intervista l'uomo ha raccontato come starebbero le cose tra i due: “Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all'altro".

Poi il 37enne ha proseguito: "È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro”.

L'opinione di Benincasa sul rapporto Antonella-Edoardo

Gianluca Benincasa ha poi aggiunto: "Lei stessa nella Casa ha parlato di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia (...) Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati.

Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso".

Poi il mental coach è entrato nel merito del rapporto che in queste settimane sta maturando fra Antonella ed Edoardo Donnamaria: "È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca, nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro.

Ho smosso i voti di mezza Italia per aiutarla a risultare la preferita. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione. Invece anche sui social sono passato per il “corn*to” di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna".

Chiudendo con una propria ipotesi: "Antonella ha preso Edoardo come un’ancora alla quale aggrapparsi, ma sono sicuro che non le piaccia realmente. Non è nemmeno il suo tipo, così come non lo è Antonino. Quando a lei piace un ragazzo, si lascia andare totalmente, non tentenna in questo modo".