Il gran finale di Una vita si sta avvicinando. L'ultima settimana di programmazione, dal 7 al 12 novembre, vedrà la morte di Genoveva Salmeron. La dark lady morirà per mano di Aurelio Quesada, tornato per vendicarsi della moglie. La morte della donna, consentirà alla figlia Gabriela di ereditare le sue immense ricchezze e alla si scoprirà che la ragazza avrà alle spalle una alleata del tutto inaspettata. Si tratta di Cayetana Sotelo Ruz.

Una vita, finale di stagione: Genoveva muore per mano di Aurelio Quesada

Dopo quasi 1500 puntate, giungono al termine le vicende degli abitanti di calle Acacias, Una vita chiuderà definitivamente i battenti in Italia il prossimo 12 novembre.

Ovviamente l'ultima settimana di programmazione riserverà ancora molte sorprese ai telespettatori. Scorrendo le anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 7 al 12 novembre, si viene a sapere che Aurelio Quesada tornerà inaspettatamente per vendicarsi di Genoveva. L'uomo infatti non è morto nell'incendio del laboratorio e si presenterà a casa di Genoveva per ucciderla.

Una vita: prima di morire Genoveva chiede perdono a Felipe ma lui rifiuta

Nel corso degli episodi finali di Una vita, i telespettatori vedranno Genoveva agonizzante dopo essere stata colpita da Aurelio. Quest'ultimo vorrà colpire pure Gabriela, giunta in soccorso della madre, ma sarà Marcelo a evitare il peggio. Il maggiordomo infatti, ucciderà a sua volta Aurelio, salvando la vita alla ragazza.

Genoveva, in punto di morte, avrà un solo desiderio. Quello di chiedere perdono a Felipe per tutto il male fattogli in tutti questi anni. L'avvocato non mostrerà nessuna pietà per la sua ex moglie e si rifiuterà di concederle il suo perdono. Le volterà le spalle e la lascerà morire da sola.

Gabriela eredita la fortuna di Genoveva: ecco chi è la sua complice

Casilda inizialmente vorrà lasciare il suo lavoro di domestica e aprire un'attività tutta sua con il soldi vinti alla lotteria. Alla fine invece, cambierà idea. Non solo non abbandonerà Rosina, ma diventerà socia dei suoi signori in un'azienda di esportazione dell'aceto.

Società che verrà creata da Liberto, Rosina e Casilda con l'aiuto di Susana e Armando, appena tornati ad Aciacus dopo aver fatto fortuna in America.

Tornando invece a Genoveva, dopo la sua morte, sarà la figlia Gabriela a ereditare il suo patrimonio. La ragazza prenderà possesso della casa e la si vedrà telefonare alla sua complice. Proprio nell'episodio finale si scoprirà che dietro a Gabriela c'era Cayetana Sotelo Ruz. Proprio la dark lady per eccellenza di Una vita, che tutti credevano morta anni prima nell'incendio della sua casa.