Continua l’avventura dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip. Con i nuovi ingressi la casa si è rianimata, nonostante alcuni concorrenti positivi al covid. Nella giornata di oggi, giovedì 17 novembre, è scoppiato un nuovo litigio tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. Il fratello di Guendalina, ha accusato la modella spagnola di essere falsa, superficiale e di essere costretta a doversi fidanzare con qualcuno, per emergere dentro la casa del GFVip.

Edoardo sbotta contro Oriana

Edoardo, perdendo le staffe con Oriana, ha esordito dicendo: ”Tu avevi quattro uomini e hai scelto facendo la conta, guardando prima l’addominale, poi hai scelto.

Io preferisco essere brutto e intelligente, piuttosto che come te. Tu devi fidanzarti con qualcuno, altrimenti nessuno ti calcola, tu prima ti fidanzi e poi si parla di te, altrimenti nulla”. Tavassi è poi andato avanti nel discutere con Marzoli, dicendole che lei si è legata ad Antonella, solamente perchè è famosa sui social, altrimenti non sarebbero mai state amiche. Edoardo ha poi aggiunto: ”A me non mi prendi per i fondelli, non esiste”. Oriana dal canto suo ha risposto dando del rosicone ad Edoardo, perchè lei ha scelto un uomo diverso da lui, dicendo: ”Sarò scema, ma che figura stai facendo tu. Tu hai cercato e non hai trovato nessuna donna, io invece non ho avuto questo pretesto. La verità è che tu non puoi e io si, mi spiace.

Io non ho molti follower italiani? Io vivo in Spagna, a Madrid".

Edoardo appella Oriana come una superficiale

Dopo il litigio, Edoardo si è sfogato con i suoi compagni d’avventura, George Ciupilan, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, dicendo: ”Quella non mi frega, io l’ho già smascherata. Già non me la raccontava giusta ed ecco che ancora una volta avevo ragione.

Già l’avrei nominata, ma adesso ne sono sicuro”. Tavassi ha poi detto di Oriana che è una donna superficiale, che basa tutto sull’apparenza e che lui l’aveva colpita in un punto debole. Il vippone ha poi concluso dicendo: “Lei dice di aver fatto 80 reality ma è sempre alla ricerca di un uomo. Mi ha detto che sono brutto e non posso trovarmi una donna, lei si basa solo sull’aspetto estetico.

L’abbiamo sgamata ormai, lei è perennemente alla ricerca di qualcuno per emergere, sta sempre dietro a parlare male di qualcuno, ma se non si mette in intimo, nemmeno la telecamere si gira”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire se tra i due vipponi tornerà il sereno o se ormai sono nemici.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip non andrà in onda giovedì 17 novembre, bensì lunedì 21 novembre, ritornando così ad un solo appuntamento settimanale.