Nella casa del Grande Fratello Vip il clima continua ad essere sempre più teso. Nella giornata di martedì 15 novembre, Antonella Fiordalisi ha sparlato di Luciano Punzo, ipotizzando che quest'ultimo avesse una relazione fuori. Sentendo queste parole, l'ex tentatore di Temptation Island, ha tuonato contro Antonella ed Edoardo.

Grande Fratello Vip, Luciano furioso con Antonella

Tutto è cominciato quando l’ex tentatore si trovava nel confessionale del Grande Fratello Vip. Antonella ha fatto una rivelazione ad Antonino e Oriana, dicendo: “A lui comunque è scappata una cosa, parlava di una compagna fuori, quindi vuol dire che è ancora fidanzato, mentre a me aveva detto che si era lasciato da mesi e che quindi era single.

Non ha detto la verità e adesso lo abbiamo capito”. Luciano ha sentito parte del discorso ed è andato su tutte le furie aggredendo verbalmente Antonella, dicendole di pensare ai fatti suoi piuttosto che guardare quelli degli altri e che l'obiettivo principale di Fiordelisi è quello di fare le clip.

Luciano ha poi aggiunto di non avere nessuna ragazza fuori dalla casa, dichiarando: " Sei tu quella che fa queste cose e poi vuoi far passare gli altri, vai a pensare alle tue cose passate".A questo punto Edoardo Donnamaria è intervenuto per difendere la sua fidanzata, trovandosi contro però sempre l’ira di Luciano, il quale ha detto di non voler parlare con Edoardo e di evitare di mettersi in mezzo ad ogni discorso, perchè l'unica cosa che sa fare è dire cavolate dalla mattina alla sera.

Dopo aver sbottato contro la coppia del Grande Fratello Vip, l'ex tentatore si è poi sfogato con Daniele, dicendogli che l’atteggiamento di Antonella non gli piace, e che ad essere fidanzata fuori dalla casa è lei e non gli altri. Punzo ha poi aggiunto: “Lei deve ringraziare suo padre, che sta pensando al suo avvenire ed è venuto qui per dirgli di buttarsi su Edoardo, perchè sicuramente fuori ha sentito qualcosa, sennò lei ad Edoardo non se lo filava proprio.

Ora ci sta Edoardo che è un cane che difende il padrone”.

Oriana e Antonella sparlano di Micol

Antonella in queste ore nella casa del Grande Fratello Vip non si fa mancare nulla. Dopo la litigata con Luciano Punzo, la donna nella giornata di martedì 15 novembre, si è messa a sparlare di Micol in compagnia di Oriana. La prima a parlare è stata proprio Oriana, la quale ha detto ad Edoardo di non capire come ha fatto a stare insieme a Micol in quanto, l’altra volta mentre le pettinava i capelli, si è resa conto di averli sporchissimi e che quindi è una persona che non si lava ed è sporca.

Antonella invece è tornata ad accusare Micol di fare abuso di effetti per ritoccare le foto, dicendo: “La cosa che voglio dire io è che lei è totalmente diversa da me come ragazza. Lei non si mette i tacchi e dice che non ama il trucco, però nel suo profilo Instagram è tutta modificata”.