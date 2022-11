Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 17 novembre in onda su Rai 3 alle 20:50, si concentrano ancora su Marina. Roberto sta cercando di farla reagire, così come Ornella. Il trauma subito l'ha cambiata molto, facendola precipitare in una spirale di apatia e rabbia repressa. Marina è entrata nella stanza di Fabrizio, ribadendogli il suo odio. Ma non solo: inaspettatamente, lo ha ringraziato per averle fatto capire che Roberto non la ama abbastanza, non avendo avuto il coraggio di iniettarsi le medicine ben sapendo che Rosato avrebbe potuto toglierle la vita, se non avesse perso conoscenza prima.

Ferri è disperato, non sa come rimediare, ma sa anche che non c'è molto da fare. Nel frattempo, Lia è decisa a lasciare Palazzo Palladini, avendo perso le speranze di trovare i gioielli. Occhio anche a Viola, che farà un passo avanti verso una persona a lei ostile, mettendo da parte l'orgoglio.

Un posto al sole, anticipazioni 17 novembre 2022: Roberto perde Marina

Fabrizio ha ottenuto ciò che voleva: dimostrare a Marina che Roberto non la ama fino al punto di perdere la vita per lei. Queste parole bruciano nell'animo della povera Giordano, che non fa altro che ripensare a quella drammatica scena in cui Rosato, pur di non vederla con un altro uomo, ha tentato di uccidersi. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Marina è ancora in pericolo, perché l'incubo con Fabrizio non è finito qui.

Intanto, Roberto è disperato per aver perso Marina, e la colpa è ancora di Fabrizio. Conoscendo il carattere ostinato della bella Giordano, sarà difficile farle cambiare idea, spiegandole che quello di Rosato è un amore malato. Ferri avrà un confronto molto forte con Raffaele che lascerà il segno.

Un posto al sole, trama di giovedì 17 novembre: Diego fa un passo importante nei confronti di Lia

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole di domani, vedremo Lia convinta di lasciare Palazzo Palladini. delusa e amareggiata dagli ultimi eventi. Diego, che si è innamorato di lei, cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea, invitandola a voltare pagina con il passato.

Ma ecco che, in maniera del tutto inaspettata, qualcuno di molto famigliare trova i gioielli che appartengono alla famiglia di Lia: che cosa succederà ora?

Anticipazioni Un posto al sole del 17/11: Viola chiede scusa a Rosa

Dopo quanto successo nel giardino del palazzo, la mamma di Manuel non ha intenzione di lasciare che suo figlio continui a seguire le ripetizioni. Ancora una volta sarà Viola ad abbassare la testa, pur di aiutare il bimbo a passare l'anno scolastico.

E così, nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda domani, giovedì 17 novembre, Viola si recherà da Rosa, chiedendole scusa anche a nome di Antonio. In questo modo, spera che la donna si convinca a far tornare Manuel a fare ripetizioni con lei.