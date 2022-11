Cambio programmazione Rai a partire dal prossimo 21 novembre 2022, dove ci saranno un po' di modifiche legate in primis al daytime pomeridiano.

Il motivo di questa variazione di palinsesto sarà legata all'inizio dei Mondiali di calcio 2022 che, dal 20 novembre in poi, troveranno ampio spazio sulle reti della tv di Stato.

Di conseguenza, i vari incontri calcistici porteranno ad una modifica legata alla messa in onda de L'Eredità così come per Domenica In condotto da Mara Venier.

Il Paradiso non si ferma, Alberto Matano ridotto: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai in vigore a partire dal 21 novembre 2022 interesserà la fascia del pomeriggio, dove si assisterà ad uno stravolgimento soprattutto per la rete ammiraglia.

L'appuntamento con Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle Signore 7 è confermato nella settimana che va dal 21 al 25 novembre, dopodiché a seguire ci saranno delle modifiche.

Alle 17:05 partirà l'appuntamento con La Vita in diretta condotto da Alberto Matano ma, per la prima settimana dei Mondiali di calcio, il talk show di Rai 1 sarà in onda in versione ridotta.

L'appuntamento è confermato solo per un'ora al giorno, dopodiché ci sarà spazio per la messa in onda de L'Eredità.

Anticipa L'Eredità nel pomeriggio: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Il quiz condotto da Flavio Insinna, infatti, sarà trasmesso in anticipo di circa mezz'ora rispetto all'orario canonico e così dal 21 novembre in poi, l'appuntamento con L'Eredità andrà in onda alle 18:10.

A seguire poi, a partire dalle 19:20, ci sarà spazio per l'edizione serale del Tg 1 e poi alle 20:00 sarà la volta dell'incontro valido per i Mondiali di calcio 2022.

Al termine del match ci sarà spazio per l'appuntamento con Il Circolo degli anelli dedicato interamente ai Mondiali e poi, in seconda serata, la linea passerà a Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Domenica In in versione ridotta: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Il cambio programmazione Rai in vigore per i Mondiali di calcio 2022, interesserà anche l'appuntamento con Domenica In.

Il talk show festivo condotto da Mara Venier, ad esempio, sarà in onda in versione ridotta il 20 novembre, quando poi alle 17 sarà trasmesso il primo incontro della competizione.

Domenica In salterà poi la diretta del 27 novembre 2022 mentre il 4, 11 e 18 dicembre sarà nuovamente in onda in versione ridotta.

Variazioni anche per quanto riguarda la seconda parte del pomeriggio domenicale di Rai 1, dove si assisterà allo stop di Da noi a ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini che si fermerà per un po' di settimane, in netto anticipo rispetto alle stagioni precedenti.

Nell'access prime time, arriva lo stop anche per I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus, che si fermerà per tutto il periodo dei Mondiali.

Si fermano anche i programmi del daytime di Rai 2 per i Mondiali

Le novità della programmazione Rai interesseranno anche il daytime della seconda rete Rai. Anche in questo caso, infatti, il palinsesto ospiterà un bel po' di partite dei Mondiali 2022, le quali occuperanno la fascia del mattino e quella del primo pomeriggio.

Di conseguenza, questi incontri porteranno alla cancellazione delle trasmissioni che tutti i giorni tengono compagnia a centinaia di migliaia di persone.

È questo il caso de I Fatti Vostri condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, ma anche Ore 14, il talk show che apre la fascia del primo pomeriggio condotto da Milo Infante, che sta crescendo sempre più dal punto di vista auditel, con una media che arriva a superare quasi il 6% di share al giorno.

Subirà modifiche in daytime anche l'appuntamento con Bella Mà, il talk show condotto da Pierluigi Diaco che in questi primi mesi di programmazione sta facendo grande fatica ad imporsi dal punto di vista auditel, registrando ascolti ben al di sotto delle aspettative.

La programmazione delle varie reti della tv di Stato tornerà ad essere quella "tradizionale" subito dopo il gran finale dei Mondiali di calcio e in concomitanza con l'avvicinarsi del periodo natalizio.