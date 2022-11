Edoardo Donnamaria potrebbe essere espulso dal Grande Fratello Vip 7. Sui social, sta circolando infatti un video in cui il concorrente romano sembra pronunciare una bestemmia. Al momento si tratta solo di una supposizione, poiché gli autori del Reality Show non si sono ancora espressi in merito. Da regolamento i concorrenti non possono pronunciare parole blasfeme all'interno della casa.

Che cosa sta succedendo?

In un video pubblicato sui social, un utente ha immortalato Edoardo Donnamaria pronunciare una presunta bestemmia.

Nella clip finita al centro delle polemiche, il volto di Forum si trova in giardino con alcuni suoi compagni d'avventura.

A un certo punto Donnamaria si lascia andare all'esternazione al centro delle polemiche '..... ... che paura". Non è chiaro se il concorrente abbia realmente pronunciato la bestemmia oppure si sia trattata solo di un'assonanza.

L'unica cosa certa è che se Edoardo Donnamaria ha realmente pronunciato una parola blasfema per lui non ci sarà alcuna attenuante. Il regolamento del Grande Fratello Vip parla chiaro: è severamente vietato dire bestemmie all'interno della casa di Cinecittà.

La decisione degli autori

In seguito al video comparso sui social, moltissimi utenti si stanno chiedendo cos'accadrà ad Edoardo Donnamaria.

Al momento da parte degli autori non c'è alcun comunicato ufficiale, tanto che anche il televoto per decidere il concorrente preferito della settimana è ancora aperto. Probabilmente gli autori del reality show staranno passando al setaccio le immagini e l'audio "incriminato". Nel momento in cui dovesse essere realmente stata pronunciata la bestemmia, Edoardo Donnamaria verrebbe espulso dal Grande Fratello Vip 7.

All'inizio di quest'edizione, i telespettatori in più occasioni avevano fatto delle segnalazioni su un alto concorrente. Dopo aver rivisto i filmati, però, gli autori hanno sempre "scagionato" Amaurys Perez. Lo sportivo avrebbe solamente pronunciato una parola che somigliava ad una bestemmia, ma nelle tracce audio delle registrazioni non è mai stata riscontrata la violazione del regolamento.

I concorrenti squalificati dal reality show

Nel caso Edoardo Donnamaria dovesse essere espulso dal gioco, non sarebbe il primo "vippone" a subire un tale provvedimento.

In passato infatti hanno dovuto dire addio alla casa di Cinecittà, Stefano Bettarini, Marco Predolin e Denis Dosio: tutti e tre i concorrenti erano stati squalificati per avere infranto il regolamento. A distanza di un anno dalla squalifica dal gioco, lo stesso Bettarini continua ad attaccare il conduttore. Secondo l'ex calciatore di fatti, Alfonso Signorini avrebbe avuto un atteggiamento non equo nei confronti dei vari concorrenti.