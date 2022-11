Mancano pochissimi giorni alla messa in onda della puntata di Uomini e donne in cui Ida e Alessandro lasceranno insieme lo studio. Oggi, 21 novembre, la parrucchiera è riapparsa raggiante sui social: mentre registrava dei video per i fan, la dama si è accorta che in radio stava passando la canzone "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti e questo le ha strappato vari sorrisi. Nonostante le segnalazioni, la storia d'amore tra Platano e Vicinanza procederebbe a gonfie vele e, almeno per il momento, lontano da occhi indiscreti.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e Donne

Dando un'occhiata al profilo Instagram di Ida, sembra quasi che anche lei non aspetti altro che la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e Donne alla quale ha partecipato. Un video che la bresciana ha pubblicato la mattina del 21 novembre, la mostra in macchina super sorridente e pronta ad affrontare le prossime giornate.

"Buongiorno belli miei, come state? Siete pronti per questa settimana? Io sono prontissima", ha detto Platano nel filmato.

La parrucchiera ha sfoggiato uno dei suoi migliori sorrisi parlando ai fan, ma uno in particolare ha colpito alcuni. Lo sguardo della dama del Trono Over, infatti, si è ravvivato quando si è accorta che la radio stava trasmettendo il brano "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti.

"Che canzone", si è limitata a commentare una Ida visibilmente di buon umore.

Attesa per l'addio a Uomini e Donne

Anche Ida sa benissimo che manca poco alla messa in onda su Canale 5 della registrazione di Uomini e Donne in cui è andata via mano nella mano con Alessandro. Il blogger Pugnaloni ha anticipato che questo appuntamento del dating-show, sarà trasmesso a partire da mercoledì 23 novembre.

Nel rispetto del regolamento del programma, Platano non ha ancora potuto condividere nulla della sua nuova storia d'amore. Finché in tv non viene mostrata la sua uscita in coppia con Vicinanza, la dama non può pubblicare niente che possa essere interpretato come un'anticipazione.

Nei prossimi giorni, però, i piccioncini saranno finalmente liberi di farsi vedere insieme anche sui social network, confermando che tra loro va tutto benissimo e che sono infondate le segnalazioni che sono circolate ultimamente sul loro rapporto.

Le segnalazioni sul cavaliere di Uomini e Donne

I sorrisi che Ida sta sfoggiando sui social network da quando ha lasciato Uomini e Donne (l'ultima registrazione alla quale ha partecipato, risale al 4 novembre scorso), sembrano una smentita indiretta alle chiacchiere che sono circolate sul suo nuovo fidanzato.

Negli scorsi giorni, infatti, Deianira Marzano ha riportato sul suo profilo Instagram un paio di segnalazioni che le sono arrivate su Alessandro, che sarebbe stato avvistato e fotografato in compagnia di una ragazza mora a Salerno (la giovane in questione, ovviamente non era Platano). Nonostante molti spettatori del dating-show siano certi che questa relazione non durerà (e che quindi entrambi torneranno nel parterre del Trono Over per cercare l'anima gemella), al momento non esistono prove a supporto della tesi secondo la quale sarebbero in difficoltà.

Al termine della puntata di mercoledì 23, poi, sia Ida che Alessandro dovrebbero cominciare a condividere con i loro tanti fan momenti della vita a due che hanno iniziato a vivere da un paio di settimane fuori da U&D.