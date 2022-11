L'ingresso di nuovi concorrenti nella casa del GFVip7 ha innescato nuove dinamiche. In particolare, Antonella Fiordelisi non pare aver gradito particolarmente l'arrivo di Micol Incorvaia (ex di Edoardo) e Oriana Marzoli.

Nella tarda serata di venerdì 4 novembre, Edoardo Donnamaria si è ritrovato in giardino con Oriana: i due hanno ironizzato sulla gelosia eccessiva di Fiordelisi.

Oriana spiega perché evita di parlare con Edoardo

Oriana è finita nella black list di Antonella. Il tutto è iniziato con un consiglio che la nuova concorrente ha dato a Edoardo: secondo Marzoli, il concorrente romano dovrebbe concentrarsi sul fare un percorso in solitaria nella casa anziché stare sempre dietro ad Antonella Fiordelisi.

Nel momento in cui Donnamaria ha riportato tali parole di Oriana alla giovane Fiordelisi, quest'ultima non l'ha presa affatto bene.

Nelle scorse ore, a un certo punto, Edoardo ha raggiunto Oriana, Micol, Luca Salatino e Attilio in giardino. Quando Donnamaria ha cercato di conversare con la nuova concorrente venezuelana, quest'ultima l'ha interrotto lanciando una stoccata ad Antonella: "Con te non posso parlare perché non te lo permettono".

Edoardo nel rispondere ha ironizzato: "Mi hanno dato la liberatoria, prima avevo il guinzaglio". A quel punto Oriana - stando al gioco - ha aggiunto: "Era trasparente, però io riuscivo a vederlo".

Oriana: “Con lui parlo, con te no perché non te lo permettono”

Edoardo: “Ma non è così, sto qua a parlà”

Oriana: “Quindi è permesso?”

Edo: “Sì, mi hanno fatto la liberatoria... Prima c’avevo il guinzaglio”

Oriana: “Era trasparente, però io riuscivo a vederlo”



STO VOLANDO #gfvip pic.twitter.com/YkfkFNKjrG — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 5, 2022

Utenti critici sull'atteggiamento di Antonella

La gelosia di Antonella verso Edoardo non è passata inosservata neppure sul web.

Su Twitter alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento di Antonella: "Ha ragione, Edo è diventato il cagnolino". Un altro utente ha sostenuto che Oriana starebbe esagerando per cercare la discussione con la 24enne campana.

Un altro telespettatore invece ha fatto notare che una concorrente come Oriana mancava all'interno della casa del GFVip7, visto che sta già innescando nuove dinamiche.

Secondo un altro ancora la giovane Marzoli ha semplicemente reso pubblico quello che tutti pensano su Edoardo e Antonella ma nessuno avrebbe il coraggio di dire.

Il chiarimento tra Edoardo e Antonella

Intanto, Edoardo e Antonella nella scorsa notte hanno chiarito la loro situazione.

Se da un lato Donnamaria è apparso infastidito per l'atteggiamento riservato da Antonella alle nuove concorrenti, la giovane Fiordelisi ha spiegato di essere molto presa, ammettendo che non avrebbe pensato di provare un sentimento così forte nei suoi confronti, aggiungendo però di non volere passare come quella che lo cerca sempre. Infine i due coinquilini hanno deciso sostanzialmente di ricominciare da zero il proprio rapporto.