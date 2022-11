Giovedì 3 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 14^ puntata del GFVip 7. Tra i sei nuovi ingressi, nel parterre femminile c'è stato anche quello di Micol Incorvaia (ex fidanzata di Edoardo Donnamaria), Sara Altobello e Oriana Marzoli. Quest'ultima nel post-puntata si è sentita di dare un consiglio ad Edoardo Donnamaria. Tale consiglio però non è stato gradito da Antonella Fiordelisi, tanto che la 24enne campana ha promesso di mettere in difficoltà la nuova coinquilina.

Antonella vs Oriana

Oriana Marzoli nel post-puntata del GFVip 7, si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria per dargli un consiglio.

Nello specifico, la nuova concorrente di origine venezuelana ha esortato Edoardo ad intraprendere un percorso in solitaria piuttosto che stare sempre insieme ad Antonella. Donnamaria dopo avere parlato con la nuova coinquilina ha deciso di riportare la conversazione alla influencer campana. Come era prevedibile, Fiordelisi non ha gradito il consiglio di Oriana. Di conseguenza, Antonella è stata protagonista di un primo sfogo: "Ha iniziato con il piede sbagliato". In un secondo momento, la 24enne ha affrontato l'argomento con Nikita e ancora una volta ha sparato a zero su Marzoli: "Non si preoccupasse dei miei fatti quella Barbie". Per tutta la notte, Antonella Fiordelisi ha puntato il dito contro Oriana Marzoli e parlando con Luca Salatino ha sbottato: "Non ha contenuti.

Poverina. Non sa di che parlare". Secondo la influencer, Oriana farà un breve percorso all'interno della casa.

Parlando con Tavassi, Fiordelisi ha sostenuto che tra lei e Oriana non c'è alcuna competizione poiché Fiordelisi sente di essere superiore alla nuova coinquilina. Infine, la diretta interessata ha lanciato una nuova stoccata a Marzoli: "A me piace stuzzicare quando mi pestano i piedi".

La reazione dei telespettatori

Sul web, i telespettatori hanno espresso un giudizio sull'accoglienza riservata da Antonella a Micol e Oriana.

Secondo la maggior parte degli utenti, Fiordelisi ha sbagliato nei confronti di Micol poiché non le ha dato neanche il tempo di farsi conoscere: "Micol è stata zitta ad ammirare l'esplosione del fegato di Antonella".

A detta di un altro utente, Fiordelisi avrebbe solo cavalcato l'onda con il "caso Bellavia" visto l'atteggiamento che dimostra con le nuove concorrenti del parterre femminile. Un telespettatore ha chiosato: "Antonella soffre le new entry Micol e Oriana, le è caduta la coroncina".

Infiine, tra i vari commenti degli utenti c'è anche chi ha sostenuto che Antonella Fiordelisi sia troppo costruita all'interno della casa e poco spontanea: "Antonella è così innaturale".