Alfonso Signorini smascherato da Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, andata in onda su Canale 5, c'è stato l'ingresso in casa di Micol Incorvaia, ex fidanzata del volto della trasmissione Forum.

La reazione di Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata di Edoardo all'interno della casa di Cinecittà, non è stata delle migliori e la ragazza ha prontamente sbottato nei confronti della sua rivale.

A scatenare la reazione contrariata di Antonella ci ha pensato anche quella che si è rivelata essere una bugia detta dal conduttore del GF Vip sul conto della coppia Edoardo-Micol.

Nel dettaglio, la presenza dell'ex fidanzata di Edoardo come nuova concorrente del Grande Fratello vip ha subito messo in crisi Antonella, la quale non ha fatto i salti di gioia per questo ingresso all'interno della casa.

A innervosire la ragazza anche una rivelazione di Signorini, il quale ha derro che Edoardo e Micol si sarebbero sentiti durante la quarantena che il ragazzo aveva fatto prima di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

In pratica Signorini ha lasciato intendere che i due si sarebbero sentiti qualche mese fa, scatenando la furia di Antonella che subito ha puntato il dito contro la ragazza.

Eppure a fare chiarezza e a smascherare il padrone di casa del GF Vip 7 è stato proprio Edoardo, che nel corso delle ultime ore si è lasciato andare a una confessione che non è passata inosservata sui social.

Sì, perché confrontandosi con Micol, Donnamaria ha smentito le parole di Signorini e la stessa cosa è stata fatta anche dalla sua ex fidanzata.

"Signorini ha detto che ci siamo sentiti durante la quarantena, che non è vero", ha esclamato Edoardo mentre si confrontava con la sua ex fidanzata.

"No, l'ha detto apposta per farla innervosire", ha risposto subito Micol, che ha tirato in ballo anche Antonella Fiordelisi.

Insomma, sia Edoardo e che Micol hanno smascherato il padrone di casa del Grande Fratello Vip.

Il conduttore, in diretta tv, si è inventato questa storia per provocare Antonella e scatenare la sua reazione durante la puntata serale.

Un colpo che è andato a segno, dato che la reazione di Fiordelisi non è stata delle migliori e durante la diretta del GF Vip non ha perso occasione per mettere in imbarazzo la sua "avversaria", tanto da scatenare anche accese polemiche e critiche sui social.