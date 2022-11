Lunedì 7 novembre, Federica Panicucci prima di chiudere la linea di Mattino5 ha fornito un'anticipazione sulla 15^ puntata del GFVip7. Secondo quanto si apprende dalla conduttrice, due concorrenti riceveranno una sorpresa: per Alberto De Pisis si tratterà di una cosa piacevole mentre per Antonella Fiordelisi non ci sarebbero buone notizie.

Le parole della conduttrice

Nella nuova puntata di Mattino5, Federica Panicucci nella seconda parte ha trattato alcuni casi di cronaca.

Tuttavia, prima di passare la reti agli altri programmi ha fornito delle anticipazioni sull GFVip7.

La conduttrice ha affermato: "Gli spoiler sono due. Il primo riguarda una sorpresa molto piacevole per Alberto mentre il secondo è una sorpresa poco piacevole per Antonella".

A quel punto Panicucci ha spiegato che i telespettatori del Reality Show per capire di cosa si tratterà dovranno guardare la 15^ puntata del GFVip7.

Le ipotesi sulla concorrente

Al momento non è chiaro cosa sia la "sorpresa poco piacevole" nei confronti di Antonella Fiordelisi.

All'annuncio di Federica Panicucci, i telespettatori hanno ipotizzato un provvedimento disciplinare per la 24enne campana. Con l'ingresso di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, Antonella è sembrata andare in crisi. Sul web, alcuni telespettatori della diretta h24 del reality show hanno notato alcune frasi sgradevoli pronunciate da Fiordelisi.

In particolare, la 24enne sembra non tollerare la presenza della influencer venezuelana.

Ma non solo, Antonella Fiordelisi potrebbe ricevere la visita di un suo ex che in un'intervista ha affermato di non sentirsi tale. Nello specifico, Gianluca Benincasa ha rivelato che lui e Antonella non si sono mai lasciati definitivamente ma si sono presi una pausa di riflessione per far vivere al meglio alla 24enne l'esperienza all'interno della casa.

Totti vs Fiordelisi

Tra le altre ipotesi su Antonella, ci potrebbe essere un blocco dedicato a Francesco Totti. Nelle precedenti puntate del reality show, Antonella ha sostenuto di essere stata cercata sui social dall'ex calciatore giallorosso. La diretta interessata aveva lasciato intendere che Totti avesse risposto ad una sua stories in cui c'era una foto. Nei giorni scorsi però il migliore amico dello sportivo ha smentito che Totti abbia scritto a Fiordelisi: "Lei è un po' recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip".

A tal proposito, sono intervenuti i legali di Fiordelisi contro le dichiarazioni di Alex Nuccetelli. Lo staff della concorrente ha chiesto rispetto per una persona che si trova all'interno di un programma televisivo e non può fornire la sua versione dei fatti.