Nelle scorse ore nella casa del GFVip Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno criticato Micol Incorvaia. Durante la festa organizzata dagli autori del Grande Fratello Vip 7, Patrizia si è domandata quanto alcool assumesse Micol. Rossetti ha rincarato la dose criticando la coinquilina per il suo aspetto fisico.

Tali commenti non sono passati inosservati ai telespettatori che, in alcuni casi, si sono detti indignati per le parole delle due concorrenti.

I commenti di Patrizia e Wilma

In occasione della festa a tema organizzata dagli autori del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti hanno avuto a disposizione delle bottiglie di vino per festeggiare.

Nel corso della serata, Rossetti non ha gradito l'atteggiamento di Micol tanto da criticarla con Wilma: "Scusate un pettegolezzo, ma quanto c... beve la ragazzina?". La 63enne si è domandata quanti anni abbia la influencer.

Inoltre, Patrizia ha sostenuto che Micol abbia continuato a chiedere vino a tutti i suoi compagni d'avventura. A fare eco alla 63enne ci ha pensato Wilma: "Vorrei che si ubriacasse".

In un secondo momento, Goich ha criticato Micol a causa della gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro. A detta della cantante, la 29enne correrebbe sempre dietro all'imprenditore veronese: "Gli va sempre dietro. Hai notato? Ma toppa". In replica, Rossetti si è lasciata scappare un commento sull'aspetto fisico della coinquilina: "Ti posso dire una cosa?

Se fossi un uomo è l'ultima persona che guarderei".

Wilma: “Comunque ho notato che lei ci va sempre dietro (a Daniele)”

Patrizia: “Sempre... Io fossi un uomo è l'ultima persona che guarderei”

Passa Micol, e Wilma fa “guarda che va”



IO SONO SENZA PAROLE PER LA LORO OSSESSIONE VERSO MICOL#gfvip #incorvassi

pic.twitter.com/AE4dUxN6Jz — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 26, 2022

Clizia Incorvaia interviene sui social

Clizia Incorvaia sui social è intervenuta per spezzare una lancia a favore della sorella.

La diretta interessata escludendo Giaele De Donà e Nikita Pelizon ha criticato tutte le concorrenti del parterre femminile della casa: "Pessimo esempio". Clizia ha ribadito che se una persona non piace, non bisogna affatto screditarla dal punto di vista umano: "Queste donne hanno parlato in modo terrificante di Micol". A detta della compagna di Paolo Ciavarro, non c'è cosa più brutta di una donna che spara a zero su un'altra donna.

Clizia ha affermato che: "Il solito branco che schiera contro una persona". Inoltre, la diretta interessata ha ammesso che non è facile sentire tante cattiverie sulla congiunta e non poter intervenire: "una roba davvero brutta". Non è escluso che Alfonso Signorini non decida di far avere un confronto tra Clizia Incorvaia e alcune concorrenti che hanno espresso giudici negativi su Micol.

Intervenuta a Casa Chi, la sorella di Micol aveva già criticato l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi per come aveva accolto la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. Clizia aveva criticato anche Edoardo Donnamaria per aver sminuito il breve flirt estivo con Micol.