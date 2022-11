Le anticipazioni di Beautiful relative alla settimana che va dal 5 al 10 dicembre 2022, parlano di un Ridge furioso con Quinn e Eric.

Lo stilista se la prenderà con Quinn ed Eric, stanco delle intromissioni del figlio, e la proverà a cacciare senza tanti complimenti dalla villa.

Intanto potrebbero esserci interessanti novità per Thomas. A sorpresa, si avvicinerà a Paris rimanendone stregato.

Ridge furioso con Quinn, la vuole cacciare dalla villa: trame sino al 10/12

Nelle puntate di Beautiful in onda sino al 10 dicembre i telespettatori di Canale 5 vedranno Ridge furioso come non mai.

C'è l'avrà con Quinn in particolare, ma pure con Eric. La situazione precipiterà nel momento in cui Justin riferirà a Ridge del tradimento di Quinn con Carter e di come il tutto sia stato approvato da Eric. Ridge non perderà tempo e andrà alla villa per affrontare il padre e la matrigna. Lo scontro sarà molto duro ed Eric sarà costretto a rivelare al figlio dei suoi problemi intimi.

Ridge verrà quindi a sapere del motivo per quale Eric avrà spinto Quinn ad andare con Carter. Nonostante la rivelazione, Ridge non riuscirà a comprendere come il padre possa aver acconsentito ad una cosa del genere e si scaglierà verso Quinn. Arriverà persino a intimarle di lasciare la villa e uscire dalla vita di Eric una volta per tutte.

Eric prende le difese di Quinn e caccia Ridge da casa sua

Le cose non andranno come avrà sperato Ridge, anzi, a doversene andare da villa Forrester sarà lui. Le anticipazioni rivelano infatti che Eric si schiererà dalla parte di Quinn e sarà stanco delle continue intromissioni di Ridge nella sua vita matrimoniale.

Al culmine della discussione, sarà proprio Eric a chiedere in modo poco gentile a Ridge di andarsene da casa sua e sparire dalla sua vista.

L'anziano stilista perderà letteralmente la pazienza con il figlio cacciandolo letteralmente dalla villa. Ovviamente Ridge sarà inviperito per non essere riuscito a separare Eric e Quinn, ma non demorderà e pare sicuro che prima o poi riuscirà nel suo intento.

Thomas stregato da Paris: anticipazioni Beautiful 5-10 dicembre

Sempre nelle puntate in onda dal 5 al 10 dicembre, in Beautiful ci saranno novità anche per Thomas Forrester.

Il figlio di Ridge sembrerà essersi lasciato definitivamente alle spalle la sua ossessione per Hope. Parlando proprio con quest'ultima, Steffy si augurerà che Thomas possa trovare finalmente la donna giusta per lui.

Insomma, potrebbe davvero essere arrivato il momento giusto per Thomas, visto che comincerà a interessarsi a Paris. Inizierà a vederla sotto a una luce diversa, nutrendo una certa gelosia nei confronti di Zende. Il tutto sarà ancora più evidente quando Thomas sentirà Paris cantare l'inno nazionale prima di una partita di baseball: il figlio di Ridge sembrerà quasi stregato da Paris.